(Görüntülü Haber) Devrilen sandaldaki 5 kişi kurtarılmaya çalışılıyor

Bursa'da Merkez Osmangazi İlçesi Mihraplı Parkı'nda, gondol diye tabir edilen bir sandal devrildi. Sandaldaki 5 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ve AFAD ekipleri, halatlarla sandala ulaşmaya çalışıyor.
Bursa'da Merkez Osmangazi İlçesi Mihraplı Parkı'nda, gondol diye tabir edilen bir sandal devrildi. Sandaldaki 5 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ve AFAD ekipleri, halatlarla sandala ulaşmaya çalışıyor.
12 Mart 2018 Pazartesi 19:54
Bursa'da Merkez Osmangazi İlçesi Mihraplı Parkı'nda, gondol diye tabir edilen bir sandal devrildi. Sandaldaki 5 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ve AFAD ekipleri, halatlarla sandala ulaşmaya çalışıyor.
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