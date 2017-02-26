(Görüntülü Haber) Devrilen dolabın altında ölen 3 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Muhammet KAÇAR/ÇAYELİ, (Rize), () - İSTANBUL'un Tuzla İlçesi'nde, annesi ile birlikte gittiği spor salonunun soyunma odasında, devrilen dolabın altında kalarak yaşamını yitiren 3 yaşındaki Ali Rahman Yanar, memleketi Rize'nin Çayeli İlçesi'nde toprağa verildi. Olay Cuma günü İstanbul Tuzla'da bir spor salonunda meydana geldi. Annesi A. Yanar ile birlikte gittiği spor salonunda bir ara gözden kaybolan Ali Yanar, iddiaya göre üzerine devrilen kıyafet dolabının altında kaldı. Görevliler tarafından bulunan ve başından darbe alan talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cenazesi memleketi Çayeli İlçesi Ortaköy Köyü Soğuksu Mahallesi'ne getirildi. Talihsiz çocuğun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. DOLAPLAR SABİTLENMEMİŞ Ali Rahman Yanar'ın amcası Ömer Yanar, olayın küçük çocuğun annesi ile birlikte gittiği spor salonunda meydana geldiğini belirterek şöyle dedi: "Annesi sporunu yapmış. Çocuk o sırada soyunma odasına girmiş, dolap üzerine düşmüş. Hastaneye kaldırıldı ama hayatını kaybetti. Dolaplar sabitlenmemiş. Ben olay yeri incelemesi sonrasında içeri girdim. Dokunduğum dolaplar sallanıyordu. Bir çocuğun tutup rahatlıkla devirmesi normal. Dolapların sabitlenmemesini 'ihmal' diye düşünüyoruz. Görünmez bir kaza oldu. Çok üzgünüz." dedi.