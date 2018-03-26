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(Görüntülü Haber) Dev yayın merakı

Haber-Kamera Cafer ZENGİNKAYSERİ, ()Kayseri?de balıkçılar tarafından kızılırmak'ta tutulan 1 metre 90 cm uzunluğundaki dev yayın balığı dikkat çekti. Denizlerde balık kıtlığı dikkati çekerken ,Kızılırmak Nehri ?nde balıkçıların...

Haber-Kamera Cafer ZENGİNKAYSERİ, ()Kayseri?de balıkçılar tarafından kızılırmak'ta tutulan 1 metre 90 cm uzunluğundaki dev yayın balığı dikkat çekti. Denizlerde balık kıtlığı dikkati çekerken ,Kızılırmak Nehri ?nde balıkçıların ağına takılan dev yayın balığı Kayserili balıkçılar tarafından sergilendi. Sivas Caddesi?nde balık tezgahlarının önünden geçerken 1 metre 90 cm uzunluğunda ve 69 kilo ağırlığındaki balığı görenler, meraklı bakışlarla bir süre seyre daldı. Bazı vatandaşlar, cep telefonları ile balığı fotoğraflayıh selfi çekti. 2 balıkçı dev yayını kaldırmakta zorluk çekti. Balıkçı Serhat Yolcu, dev yayının Kızılırmak?ta yakalandığını belirterek, ?Bir süre sergileyeceğiz. Daha sonra parçalayıp, kilosunu 25 TL?den satışa sunacağız. Bu balığın harika bir lezzeti varö dedi.

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