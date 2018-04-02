(Görüntülü Haber) Dev kargo uçağı karayolunda TIR'larla taşındı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, () İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 3 gün önce alınarak İzmir'in Çiğli ilçesindeki özel bir liseye, öğrencilerin uygulamalı eğitimi için üç parça halinde TIR'larla taşınan 54 metre uzunluğundaki Airbus A-310 kargo uçağı, Manisa'dan yoğun güvenlik önlemleri altında geçti. TIR'la taşınan uçağı görenler ilgiyle izledi. İzmir'in Çiğli ilçesindeki özel bir havacılık lisesinde, öğrencilerin uygulamalı eğitimi için kullanılmak üzere istanbul'dan yola çıkarılan 54 metrelik uçağın parçaları yüklü olan 3 TIR Manisa'ya ulaştı. TIR'ların, İstanbul - İzmir karayolunun Manisa girişindeki Gediz Köprülü Kavşağı yakınında, çevreyoluna dönüş için manevra yapması sırasında, polisler ve nakliyat şirketi elemanları zor anlar yaşadı. TIR'ların çevreyoluna girebilmeleri için yaklaşık 10 dakika boyunca yol diğer araçların geçişine kapatıldı. Uçağın TIR'ların üzerinde Manisa'dan geçişi, vatandaşlar ve diğer araç sürücüleri tarafından ilgiyle izlendi. Uçağın naklini gerçekleştiren taşımacılık şirketinin proje sorumlusu Mehmet Efe Küçükkaya, basın mensuplarına bilgi verdi. Küçükkaya, kargo uçağının İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kanatlar, üst ve alt bölge olmak üzere üç parçaya ayrılarak TIR'lara yüklendiğini belirtip, "3 gün önce yola çıktık. Taşıdığımız Airbus A-310 tipi kargo uçağı. Uçağı İzmir'in Çiğli ilçesindeki Ege Jet Sivil Havacılık Lisesi'ne götüreceğiz. Öğrenciler bu uçak sayesinde uygulamalı olarak eğitim görecekler. Yol güzergahı boyunca polisler, trafiği keserek rahat geçiş yapmamızı sağladı. 6 ekip aracımız ile uçağın naklini sağlıyoruz. Uçağın uzunluğu 54 metre, genişliği 11 metre ve yüksekliği ise 5 metredir. Toplamda 600 kilometre yol katettikten sonra uçağı İzmir'deki liseye teslim edeceğiz" dedi. Hurdaya ayrılan Airbus A-310 tipi kargo uçağının özel lise tarafından 60 bin dolara (yaklaşık 237 bin TL) satın alındığı ve nakliyat masrafının da 125 bin lira tuttuğu bildirildi.