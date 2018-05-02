İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Dev geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi saat 05.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor.
(Görüntülü Haber) Dev gemi istanbul boğazı'ndan geçiyor (2)
İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda...
02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:04
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