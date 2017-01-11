(Görüntülü Haber) Destici: "Suriye'nin kuzeyinde PKK ve PYD'ye karşı operasyon yapılmalı"

Can Mert ŞİMŞEK/ANKARA()-BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarına açıklama yapan Destici, "Terör örgütlerine karşı içeride ve dışarıda yoğun mücadele veriliyor. Bu mücadele şekli doğru, bu şekilde sonuç alınacağına inanıyoruz. Yeter ki bu mücadele sonuna kadar devam ettirilsin” dedi. “ÇÖZÜM SÜRECİ GİBİ SÜREÇLER ASLA OLMAMALI” Türkiye’nin terör örgütlerine karşı içeride ve dışarıda topyekun bir mücadele verdiğini dile getiren Destici, “Devletin hükümetin şu anda terör olaylarına karşı hem finans kaynaklarına, devletin içindeki uzantılarına yaptığı operasyonları destekledik şu an topyekun mücadele yapılıyor akıllarının bir tarafında çözüm süreci gibi benzer süreçler asla olmamalı bu olduğu zaman operasyon yarıda kalır ve terör örgütleri hedeflerine ulaşır” dedi. “TERÖR TEKRAR CANLANABİLİR” Suriye'nin kuzeyinde PKK ve PYD'ye karşı operasyon yapılması gerektiğine değinen Destici, “Hendek hadiselerinden sonra operasyon başlatıldı. Fakat buralar tekrar canlanabilir hatta buna ilave canlanmalar olabilir. Hükümetimizin buna dikkat etmesi lazım orada yapılan projelerin çok iyi korunması lazım. Bölge tamamen terör unsurlarından temizlenmeden, o bölgelerde proje yapılmaması lazım” dedi. Anayasa değişikliği hakkında ise değişiklik sürecinde herkesin düşüncesini ve itirazını söyleyebileceğini de ifade eden Destici, basın toplantısının ardından, toplantıya katılan gazetecilere gül verdi.