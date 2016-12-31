(Görüntülü Haber) Destici: 2017 yılı demokrasimizin güçlendiği bir yıl olur inşallah

BÜYÜK birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "2017 yılı demokrasimizin güçlendiği, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir yıl olur inşallah" dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il teşkilatı tarafından Eskişehir Süleyman Çakır Lisesi Konferans Salonu'nda düzenelediği Mekke'nin Fethi Yıldönümü ve Şehitleri Anma etkinliğine katıldı. etkinlik öncesi basın meensuplarına yeni yıl ile ilgili açıklamada bulunan Mustafa destici, 2017 yılının Türkiye'ye , Türk ve İslam coğrafyasına huzr ve barış getirmesini diledi. Türkiye'nin 2016 yılında bir çok badireler atlatıtğını söyleyen Destici şöye davam etti: "Özellikle 15 Temmuz kahpe ve vahşi bir darbe girişimiyle ülkemiz karşı karşıya kaldı. Hain, kahpe PKK terör örgütü hem kırsaldan yaptığı eylemlerden hem İstanbul, Kayseri gibi metropollerde, büyükşehirlerde kahpe saldırılarla askerlerimizi polislerimizi, sivillerimizi şehit etti. Yine aynı şekilde DEAŞ terör örgütünün kahpe saldırılarıyla Türkiye'miz sarsıldı. Bu saldırılarda hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun ruhları şad olsun. Yaralılarımız var hala hastanede tedavi gören, onlara da yüce rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Şu anda hem içeride hem ülkemiz sınırları dışında bütün terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden, askerlerimizin polislerimizin güvenlik güçlerimizin rabbim yar ve yardımcısı olsun diyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi Türk ve İslam coğrafyasını korusun ve muhafaza etsin" '2017 YILI HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN GEÇERLİ OLDUĞU BİR YIL OLUR' Destici konuşmasında 2017 yılı için de temenilerde bulunarak, "2017 yılı inşallah terörün olmadığı, yoksulluğun ortadan kalktığı, gelir dağılımının adaletli bir şekilde paylaşıldığı, ülkemizin her bir ferdinin huzur içerisinde, mutluluk içerisinde yaşadığı bir yıl olur inşallah. 2017 yılı demokrasimizin güçlendiği bir yıl olur inşallah. 2017 yılı hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir yıl olur inşallah. 2017 yılı ülkemizde aynı zamanda insanımızın refahının mutluluğunun arttığı bir yıl olur, çünkü 2016 yılında ekonomik olarak da özellikle orta ve alt gelir düzeyindeki insanlarımız büyük zorluklar çektiler. İşte en son asgari ücret açıklandı ve hiçbir asgari ücretlimizi ve bizleri de tatmin etmedi. İnşallah ücretlilerimizin, çalışanlarımızın da hak ettiği ücreti aldığı bir yıl olur" dedi. 'ÜLKEMİZİN BİRLİĞE, KARDEŞLİĞE İHTİYACI VAR' Türkiye'nin birlik ve kardeşliğe ihticı olduğunu ifade eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici şunları söyledi: "Yanan bir coğrafyamız var. Halep'teki kardeşlerimiz Suriye'deki kardeşlerimiz, doğu Türkistan'daki ,Filistin'deki, Mısır'daki ve hasılı yer yüzünün her tarafındaki pek çok İslam dünyasında kan ve gözyaşı var. İnşallah 2017 yılı bu kanın ve gözyaşının da sona erdiği, ortadan kalktığı bir yıl olur. Bunu temenni ediyoruz, bunu arzu ediyoruz, bunu istiyoruz. Tabi ülkemizin de en çok birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. İktidarıyla, muhalefetiyle, meclisindekiyle, meclis dışındakiyle, Kürdü, Türkmeni, Lazı, Boşnakı, Alevisi,Sünnisi , doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi inşallah hep birlikte el ele gönül gönüle vererek bu problemlerin hepsini aşmanın yolunun ben birlik beraberlik ve yüksek kardeşlik duygusu olduğuna inanıyorum. İnşallah bunları sağladığımız bir yıl olur. Biz bu konuda dün olduğu gibi bugün de yarın da tüm gayreti gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz." MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN DOĞUM GÜNÜ 31 Ocak'ın kendileri için de öneminin olduğunu belirten Destici, "Şehit liderimiz Muhsin başkanımızın doğum günü bugün 31 Aralık. Onu şehit verdik, aramızdan ayrıldı. 8'inci yılın içindeyiz. Ben bir kere daha kendisini rahmetle, minnetle şükranla anıyorum ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun" dedi. Destici, Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yıldönümünün de olduğunu ifade ederek, "1 Ocak 630 tarihine gittiğimiz zaman, mesela Mekke fetih oluyor ama bir tane Mekkelinin nerdeyse burnu kanamıyor. Bir tanesi katledilmiyor, bir tanesi öldürülmüyor. Bugün Halep'te yaşananların, Suriye'de yaşananların, Irak'ta yaşananların Müslümanların birbirine yaptığını, o gün Müslümanlar, müşriklere yapmıyorlar" diye konuştu.