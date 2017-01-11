(Görüntülü Haber) Derince'de işyerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Ergün AYAZ/DERİNCE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde inşaat malzemeleri satışının yapıldığı işyerinde yangın çıktı. İşyerinde çalışan Bilal Denizci yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenirken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın, Çınarlı Mahallesi Nato Caddesi'nde bulunan inşaat malzemelerinin satıldığı işyerinde meydana geldi. İşyerinin sahibi Celal Güler işleri nedeniyle Bursa'ya gidince dükkanı çalışanı Bilal Denizci'ye emanet etti. İşyerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarken, Bilal Denizci yangına müdahalede bulunarak, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Bu sırada işyerinin etrafında toplanan vatandaşlar merakla söndürme çalışmalarını izledi. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen Bilal Denizci'ye 112 Acil ekibi ambulansta müdahalede bulundu. İtfaiye yangının çıkış nedenini belirlemeye çalışırken, soruşturma başlatıldı.