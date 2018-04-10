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(Görüntülü Haber) Derik'teki tarihi Ermeni Kilisesi, Müslüman kadına emanet

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), () - MARDİN'in Derik ilçesinde, 1650 yılında inşa edilen Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Müslüman olan Hatun Çaçur'a (80) emanet. 1980'li yıllarda Ermeniler'in bölgeden göç etmesiyle cemaatsiz kalan kilisenin temizliğini...

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), () - MARDİN'in Derik ilçesinde, 1650 yılında inşa edilen Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Müslüman olan Hatun Çaçur'a (80) emanet. 1980'li yıllarda Ermeniler'in bölgeden göç etmesiyle cemaatsiz kalan kilisenin temizliğini ve bakımını yapan Çaçur, "Müslümanım, Allah için, hayır için bu kiliseyle ilgileniyorum. Gece gündüz kiliseye gözüm gibi bakıyorum" dedi.

Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan, 8 çocuk annesi Hatun Çaçur, 1650 yılında, 1500 metrekarelik alanda inşa edilen Surp Kevork Ermeni Kilisesi'ne gönüllü olarak bakıyor. 1980'li yıllarda Ermeniler'in bölgeden göç etmesiyle cemaatsiz kalan kilisenin temizliğini ve bakımını, köyde kalan tek Ermeni çift olan Yurşalin- Naif Demirci yaptı. Ancak son yıllarda Demirci çifti de yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları artınca evden çıkamamaya başladı ve kilisiye gidemedi.

Bunun üzerine Hatun Çaçur, komşu olduğu kilisenin sahipsiz kalmasını istemedi. Kilisenin her türlü bakımını kendisinin üstlendiğini anlatan Çaçur, "Daha önce Yurşalin ve kocası Naif Demirci, bu kiliseye bakıyordu. Son yıllarda onlar rahatsızlandı; ama ben kilisenin bakımını yapmaya devam ediyorum. Kiliseye kimse zarar vermesin, bahçesindeki ağaçlar kurumasın diye budamasını, peyzajını, sulamasını, gerekli tüm bakımlarını tek başıma yapıyorum. Kimse ne maaş ne de başka yardımda bulunuyor. Ben de yaşlıyım, hastayım. Ne devlet ne de Ermeniler yardım ediyor. 8 çocuk annesiyim, eşim yok. Bu kiliseyi kaderine terk etmek istemiyorum" diye konuştu.

Hatun Çaçur, "Müslümanım, Allah için, hayır için bu kiliseyle ilgileniyorum. Gece gündüz, kiliseye gözüm gibi bakıyorum" dedi.

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