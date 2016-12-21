(Görüntülü Haber) Derik'te teröre tepki eylemi

MARDİN'in Derik İlçesi'nde teröre tepki, şehitlere saygı mitingi düzenledi. Ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyen grup terör örgütü aleyhinde slogan attı. Güvenlik korucusu 2 erkek kardeşini şehit verdiğini belirten ve Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Zeytun Kılıç, "Şehit kardeşlerimin bıraktığı yerden ben devam edeceğim. Hayatım boyunca terör örgütüyle mücadele etmeye devam edeceğim" dedi. Derik İlçesi'nde yaklaşık bin 500 kişi ellerinde Türk Bayrakları ile Bahçelievler Mahallesi'ndeki AK Parti İlçe Başkanlığı önünde toplandı. Burada sık sık PKK aleyhinde slogan atan grup, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Burada düzenlenen mitinge, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Emniyet Amiri Mustafa Hakan Kutluay, Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Güneydoğu Anadolu Köy Korucuları Federasyon Başkanı Seydoş Karadağ, kamu kurum müdürleri, bazı muhtarlar ile öğrenciler katıldı. OYUNLARA GELMEYELİM Orhan Kandemir ve Seydoş Karadağ'ın konuşmalarının ardından Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de bir konuşma yaptı. Son günlerde yaşanan terör olaylarından sonra birilerinin HDP binalarına saldırarak Kürt-Türk çatışması çıkarmaya çalıştığını belirten Sözen, "Bizler uyanık olalım. Bunların oyununa gelmeyelim. Bunlar kardeşliğimizi hazmetmiyorlar. Son günlerde yaşanan terör olaylarından sonra HDP binalarına saldırarak Kürt-Türk çatışması çıkarmaya çalışıyorlar. Bizler, PKK ve arkasındaki siyasi uzantıları bu meydanlarda lanetleyeceğiz. Bizim gidecek, sığınacak başka bir limanımız yok. Ülkemizi Irak ve Suriye'ye benzetmeye çalışıyorlar. Dünyadaki bütün mazlumlara kucak açan bir tek Türkiye Cumhuriyeti var. Peki sevgili Derikli hemşerilerim; Eğer Türkiye karışırsa, Türkiye'de kaos çıkarsa, nereye sığınacağız? Irak'a mı, Rusya'ya mı, Yunanistan'a mı, İran'a mı, Suriye'ye mi sığınacağız?" dedi. Derik İlçesi'nde 25 Eylül tarihinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 askerle birlikte şehit olan Güvenlik Korucusu Nurettin Dinç'in kız kardeşi Zeytun Kılıç da, Türkçe bilmediği için Kürtçe yaptığı konuşmada, "20 yıl önce İdan ve yaklaşık 3 ay önce de Nurettin ağabeylerim teröristler tarafından şehit edildi. Benim cigerim yanmış. Ağabeylerimin bıraktığı yerden terörle mücadeleye ben devam edeceğim. Nefesim yettiği müddetçe bu mücadeleye devam edeceğim. Ben İdan ve Nurettin'in kız kardeşiyim. Bugün terörü lanetlemek için burdayım. Terörü lanetlemek için her eyleme katılacağım. Ağabeylerimin acısı yüreğimde ve hala alev alev yakıyor" diye konuştu.