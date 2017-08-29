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(Görüntülü Haber) Derik'te çobanın bulduğu el bombası imha edildi

Emrullah KARAKAŞ / DERİK(Mardin), () - MARDİN'İn Derik İlçesi'nde sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran bir çobanın yerde bulduğu el bombası, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından imha edildi....

Emrullah KARAKAŞ / DERİK(Mardin), () - MARDİN'İn Derik İlçesi'nde sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran bir çobanın yerde bulduğu el bombası, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından imha edildi. Derik İlçesi'nden 24 kilometre mesafede bulunan Bayır Köyü, Yıldız Mezrası'nda sabah hayvanlarını otlatmak için mezradaki su göletinin yanından geçen çoban, yerde patlamamış el bombası görünce jandarmayı arayarak haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından Mardin'den gelen imha ekiplerinin yaptığı incelemede, "bu bombanın pimi kırıktır yazısı" yazılı kağıt yapıştırldığını tespit etti. Yaklaşık 500 gram ağırlığında olduğu tahmin edilen el bombasının, savunma tipi olduğu kaydedildi. Yapılan incelemenin ardından el bombası olay yerinde, kontrollü olarak imha edildi.

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