(Görüntülü Haber) Derik Kaymakamı Kafkas: Artık hendek ve barikat olaylarını yaşamayacağız

MARDİN'in Derik İlçesi'nde emekli olan 136 güvenlik korucusu için düzenlenen törende konuşan Kaymakamı Hakan Kafkas, "Bundan sonraki süreçlerde artık o çözüm süreçlerindeki sıkıntıların hiçbirisini yaşamayacağız. Ne Kobani olaylarını yaşayacağız, ne hendek, barikat olaylarını yaşayacağız. Artık devlet olarak tecrübeliyiz" dedi. Derik İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde emekli olan ve yeni göreve başlayacak olan güvenlik korucuları için düzenlenen törene, Derik Kaymakam Hakan Kafkas, Mardin İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Zafer İzcan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Turan Yalıçıner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Üstündağ, İlçe Emniyet Müdürü Oray Ertuğrul, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Orhan Kandemir ve şehit aileleri ile gaziler katıldı.Törende şehitler için okutulan mevlidin ardından, törene katılanlara 4 kazanda pişirilen etli pirinç pilavı, etli saç kavurma, ve pilav ile tatlı ikram edildi. Törende konuşan Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, güvenlik korucularının terörle mücadelede devletin eli ve kolu olduğunu belirterek, "Korucu kardeşlerim; bu bölgedeki terörle mücadele anlamında elimiz, kolumuz olmuşlardır. Güzel bir şekilde görevlerini ifa etmişlerdir. Onlara gerekli önemi veriyoruz ve her zaman önem vereceğiz" dedi. Korucuların çözüm sürecinde çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını, taciz edildiklerini, dışlandıklarını kendilerine söylediklerini hatırlatan Kaymakam Kafkas, "Biz bunların hepsini biliyoruz. O dönemde göstermiş olduğunuz sabırdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü, bu bir devlet politikasıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın başkanlığında PKK terör örgütünü bitirmeye yönelik, bütün iyi niyetini kullanmasıydı. Ne istiyorsanız isteyin, yeter ki devletin yanında olun. Devleti sevin, devletin kadrolarında sizler de yer alın. Sizler de bizim gibi polis olun, asker olun, devletin kademelerinde yeralın. Ama PKK'ya dahil olmayın, bunun için devlet elinden gelen tüm imkanları sarf etti. Yeri geldi kendisine yapılan hakaretleri görmezden geldi. Yeri geldi korucularımıza, güvenlik güçlerimize yapılan saldırıları bir dereceye kadar sırf çözüm süreci bozulmasın diye görmezden geldi. Ama, artık çözüm süreci diye bir şey kalmadı. Artık devlet bu bölgede varlığını en iyi bir şekilde idame ettiriyor. Devlet bütün güvenliğiyle, bütün korucularıyla, her zaman 18 yaşındadır. Bunu PKK ve diğer terör örgütleri de biliyor" dedi. Kaymakam Hakan Kafkas konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gelinen süreçle birlikte bölge halkı artık, Kobani, hendek ve barikat olaylarını yaşamayacaktır. Bundan sonraki süreçlerde artık o çözüm süreçlerindeki sıkıntıların hiç birisini yaşamayacağız. Ne Kobani olaylarını yaşayacağız, ne hendek, barikat olaylarını yaşayacağız. Artık devlet olarak tecrübeliyiz. Bizim yanımızda olanlar başımızın tacıdır, onları dışlamayacağız, onları dışladıkları gibi. Devletimizin yanında yeralanlar kardeşlerimizdir, her zaman bizimle beraber olacaklar, yaşayacaklar. Ama çizginin diğer tarafına geçenler de, hiç kusura bakmasınlar, Devletimiz bu anlamda kararlıdır, gereken yapılacaktır. Güvenlik güçlerimiz her zaman tedbirlidir. Önlemlerini almıştır. Sizler yine köylerinizde yüzünüz ak, göğsünüzü gere gere gezeceksiniz. Oranın hakimi sizlersiniz. Derik ilçemizde, köylerimizin hakimi korucularımızdır, askerimiz, polisimizdir. Bunu göstereceğiz. Bundan sonraki süreçte de göstereceğiz." 'EVET VEYA HAYIR DEMEYE KİMSEYİ ZORLAMAYACAĞIZ' Nisan ayı içerisinde yapılacak Referanduma da atıfta bulunan Kaymakam Kafkas, vatandaşın kendi iradesini yansıtabilmesi için gereken önlemin alındığını ifade ederek, "Yakın zamanda bir referandum sürecini yaşayacağız. Sizler de biliyorsunuz, sizlerden ricam şimdi seçim hakimimiz de burda, Cumhuriyet Savcımız da burda. Onlar en güzel şekilde bu işleri yürütüyor ama, Kaymakam olarak bizim de seçim güvenliği sağlamamız gerekiyor. Korucular olarak, güvenlik mensupları olarak, seçimlerdeki sandıkların, vatandaşın gerçek iradesi mi, değil mi? Onu sağlamamız gerekiyor. Biz vatandaşın iradesine saygılıyız. 'Evet' ya da, 'Hayır', A partisi, B partisi veya C partisi, biz buna saygılıyız. Hiçbir vatandaşa 'Evet' ya da 'Hayır' demeye kimseyi zorlamayacağız. Hiçbir zorlamaya izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Kaymakam Hakan Kafkas, konuşmalarının ardından emekliye ayrılan güvenlik korucularına plaketler verildi. Emekli olmaya hak kazanan 136 güvenlik korucuları yerine de 136 güvenlik korucusu yeni görevlerine başlatıldı.