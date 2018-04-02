(Görüntülü Haber) Derede kaybolan polisin 11 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı (4)

ŞEHİT POLİS İÇİN TRABZON VALİLİĞİ'NDE TÖREN Trabzon’un Maçka ilçesinde, 22 Mart Perşembe günü, sürücüsünün durumundan şüphelenilen aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda akıntıya kapılıp, kaybolan ve 11 gün sonra cansız bedenine ulaşılan polis memuru Mehmet Ayan (26) için Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile şehit polisin annesi Ayşe, babası İsmail, eşi Hacer, kardeşleri Muhammet ve Mücahit Ayan ile Trabzonlular katıldı. Şehit polis Ayan’ın cenazesi, meslektaşlarının omzunda alana getirildi. Kardeşi Muhammet Ayan ise ağabeyinin fotoğrafını taşıdı. ŞEHİDİN BABASI, ARAMA ÇALIŞMALARI İÇİN HELALLİK İSTEDİ Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlanılan törende, Şehit Polis Ayan’ın öz geçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Tören sonrası şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omzunda, tekbirlerle cenaze aracına konuldu. Gözyaşlarını tutamayan aile üyelerini Vali Yavuz ve Başkan Gümrükçüoğlu teskin etmeye çalıştı. Şehidin babası İsmail Ayan, 11 gündür sürdürülen arama çalışmaları için teşekkür ettiği Vali Yavuz’dan helallik istedi. Şehit polis Mehmet Ayan’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Samsun’a gönderildi.