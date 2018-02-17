(Görüntülü Haber)Derede cesedi bulunan Nuray, toprağa verildi

BURSA'da Gökdere'de cesedi bulunan ve tarihi Irgandı Köprüsü'nden düşme sonucu yaşamını üzerinde durulan Nuray Vatansever (33), yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlardı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Evrak Servisi'nde memur olarak çalışan Nuray Vatansever'in cansız bedeni, dün Tarihi Irgandı Köprüsü'nün altındaki Gökdere'de bulundu. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından cesedi dereden çıkarılan Nuray Vatansever'in otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan cesedinde darp, kesici ve ateşli silah izine rastlanmadı, düşme sonucu ölmüş olabileceği belirtildi. Eşinden boşandıktan sonra anne ve babasının yanına yerleştiği öğrenilen Nuray Vatansever bugün, merkez Osmangazi ilçesindeki Çırpan Camii'de kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Nuray Vatansever'in cenazesine yakınlarının yanı sıra BTSO Meclis üyesi İlhan Parseker ve iş arkadaşları katıldı. Yakınlarının ve çalışma arkadaşlarının gözyaşlarını tutamadığı cenaze törenin ardından Nuray Vatansever Turanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Geriye ise sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı mutlu anlarının fotoğrafları kaldı.Nuray Vatansever'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor