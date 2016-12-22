Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

(Görüntülü Haber) Derecik 8 gündür elektriksiz

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nin Derecik Beldesi ve bağlı köylerine, mar yağışı ve fırtına nedeniyle 8 gündür elektrik verilemiyor. En büyük sıkıntıyı beldede okula giden ve gaz lambası ışığında...

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nin Derecik Beldesi ve bağlı köylerine, mar yağışı ve fırtına nedeniyle 8 gündür elektrik verilemiyor. En büyük sıkıntıyı beldede okula giden ve gaz lambası ışığında ders çalışmak zorunda kalan öğrenciler çekiyor. Şemdinli ilçe merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırının sıfır noktasındaki Derecik Beldesi'nde 14 Aralık'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, belde merkezi ile bağlı köylerini ise elektriksiz bıraktı. Fırtınanın enerji nakil hatları ve direklere büyük zarar vermesi sonucu 14 Aralık'tan bu yana beldeye elektrik verilemediğini anlatan belde sakinleri bir an önce bu sıkıntının giderilmesini isterken, enerji nakil hatlarının onarılması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Elektrik kesintileri nedeniyle öğrenciler, mum veya gaz lambası ışığında ders yaptıklarını, bu nedenle doğru düzgün ders çalışamadan akşam saat 18.00-19.00 sıralarında yatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Öğrenciler, yetkililerden bu sorunlarına bir an önce çözüm bulmalarını istiyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55