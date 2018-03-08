ADIYAMAN'da Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın polisler arasında düzenlenen atış ve oryantiring yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evi'nde düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Metin Alper eşi Kezban Alper ile çok sayıda kadın polis katıldı. Programın açılış konuşmaların ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın polisler arasında atış ve oryantiring yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürü Metin Alper, "8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz hepimiz için kutlu olsun" dedi.
(Görüntülü Haber) Dereceye giren kadın polislere ödül
ADIYAMAN'da Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın polisler arasında düzenlenen atış ve oryantiring yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evi'nde düzenlenen...
08 Mart 2018 Perşembe 18:53
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.