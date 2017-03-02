(Görüntülü Haber) Depremzedeler deve güreşiyle moral bulacak

İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), ()ÇANAKKALE'nin depremlerle sarsılan ilçesi Ayvacık'ta, ünlü develerin katılımıyla 5 Mart Pazar günü geleneksel deve güreşi festivali düzenlenecek. Depremzedeler de güreş alanına otobüslerle taşınıp, deve güreşlerini izleyerek moral bulmaları sağlanacak. Ayvacık İlçesi'nde bu yıl deve güreşleri, depremzedelere moral olması adına düzenlenecek. Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin, 5 Mart Pazar günü yapılacak güreşlere; Aydın, İzmir, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'den 186 devenin katılacağını söyledi. Pazar günü saat 10.00'da başlayacak güreşler için Ayvacık Panayır Yeri Mevkii'ne çok amaçlı güreş arenası hazırlanıyor. Depremzedeler de Ayvacık Belediyesi tarafından otobüslerle taşınarak, deve güreşlerini izlemeleri sağlanacak. Ayvacık'ın bir turizm bölgesi olduğunu, ancak son zamanlarda yaşanan depremlerle anıldığını kaydeden Başkan Şahin, "Bölge halkına moral olması düşüncesiyle 5 Mart'ta Ayvacık panayır yerinde deve güreşleri festivali yapılacak. Deve güreşleri ücretsiz olarak izlenebilecek. Türkiye'nin en seçkin develeri buraya geliyor. Zira içinde bulunduğumuz konumdan dolayı deve sahipleri de katkıda bulunmak istedi ve bu güreşleri düzenledik" dedi.