(Görüntülü Haber) Depremzedeler cuma namazını çadırda kıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'ndeki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden Yukarıköy'de, AFAD tarafından kurulan Kızılay çadırında, depremzedeler cuma namazını kıldı. Pazartesi gününden bu yana meydana gelen depremler nedeniyle köy camiinde hasar oluşunca, içeriye giremeyen cemaatin ibadetlerini yerine getirebilmesi için AFAD çalışma yaptı. Caminin önüne büyük bir Kızılay çadırı kuruldu. Çanakkale Müftülüğü'nün gönderdiği kilim ve hasırlar, çadıra serildi. Köy camisinden okunan ezanın ardından vatandaşlar namazını kıldı. Ayvacık İlçe Müftüsü Ahmet Gültekin'in kıldırdığı namaza, köyden çok sayıda kişi katıldı. Müftü Gültekin tarafından verilen cuma hutbesinde vatandaşlara yaşanan depremlerde sakin olunmasını ve dua edilmesi gerektiği ifade etti. Gültekin, "6 Şubat tarihinde sabah vaktinde saat 06.51 civarında hep beraber Ayvacık İlçesi, köyleri ve şuanda birlikte namaz kıldığımız Yukarıköy olmak üzere 5.5 şiddetinde bir depremi hep birlikte yaşadık. En büyük tesellimiz bu depremde bir can kaybımızın olmaması. Yaralı kardeşlerimize cenaba haktan niyaz ediyoruz. Bu arada maddi kayba uğrayan kardeşlerimiz var. Ben bütün halkımıza, cemaatimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim bizi beterinden korusun" dedi.