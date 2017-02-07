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(Görüntülü Haber) Depremzede o anları anlattı

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()Ayvacık İlçesi Gülpınar açıklarında dün (pazartesi) saat 06.51'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depreme uykuda yakalanan ve evinin bir kısmı çöken 52 yaşındaki Zeynep Tekin, yaşadığı...

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()Ayvacık İlçesi Gülpınar açıklarında dün (pazartesi) saat 06.51'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depreme uykuda yakalanan ve evinin bir kısmı çöken 52 yaşındaki Zeynep Tekin, yaşadığı o anları korku ve gözyaşlarıyla anlattı. Yıkılan Yukarıköy Köyü'ndeki evinin yanından ayrılmayan Tekin, "O gün saat 06.00'da kalkıp, sobayı yakıp, üzerine çaydanlığı koyduktan sonra koltuğun üzerine uzandım. Bir süre sonra deprem oldu. Yüzüme sarsıntıyla taş parçaları düştü. Kızım Cahide'ye seslendim. Kızım 'Anne, anne' diye karşılık verdi. Karanlıkta, birbirimizi zor bulduk. Üzerimize duvar parçaları yıkıldı. Soba üstümüze devrildi. Çıkamadık. Kaçamadık. Koca ev üstümüze çöktü. Taş parçaları yatağımın üstüne yığıldı. O korku ve panikle taşlar nereden geldi bilmiyorum. Evde kızımla kalıyorduk. Korkudan ödüm patladı. Evin içinde karanlıkta çığlık çığlığa kaldık. Komşularımız geldi, bizi evden çıkardı. Yüreğim hala acıyor" dedi.

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