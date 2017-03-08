Mahir ALAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'ın Samsat İlçesi'nde meydana gelen 5.5 büyüklüğünde depremde evleri hasar gören kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar gününü çadırlarda geçiriyor. Geçen perşembe günü meydana gelen depremin ardından ilçe ve köylerde bir çok ev yıkılırken 8 Mart Dünya Kadınlar gününde kadınlar çadırda günlerini geçiriyor. Dünya Kadınlar Günü'nden bir çoğu habersiz depremzede kadınlar, tek isteklerinin biran önce hasar gören evlerinin onarılarak eski yaşamlarına geri dönmek olduğunu ifade etti.
(Görüntülü Haber) Depremzede kadınlar 8 Mart'ı buruk kutladı
Mahir ALAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'ın Samsat İlçesi'nde meydana gelen 5.5 büyüklüğünde depremde evleri hasar gören kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar gününü çadırlarda geçiriyor. Geçen perşembe günü meydana gelen depremin ardından ilçe...
08 Mart 2017 Çarşamba 16:18
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