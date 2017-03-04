(Görüntülü Haber) Depremzede besicilere 10 ton yem desteği

ÇANAKKALE Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiriciler Birliği tarafından Ayvacık İlçesi'ndeki depremzede besicilere, 10 tona yakın ücretsiz yem dağıtıldı. Ayvacık İlçesi'nde 6 Şubat'ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde en çok hasar gören başta Yukarıköy Köyü olmak üzere besicilerin yüzünü güldüren bir çalışma yapıldı. Depremden etkilenen 20 köydeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerine, Çanakkale Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiriciler Birliği'nin başlattığı yem desteği projesi kapsamında, Çan İlçesi Süt Üreticileri Birliği, Biga Süt Üreticileri Birliği'nin ve yem fabrikalarının verdiği destekle, ücretsiz hayvan yemi dağıtıldı. Toplam 170 besici uygulamadan faydalandı. Bölgede depremden etkilenen köylerdeki küçükbaş hayvan üreticilerine 10 koyuna 1 yem çuvalı olacak şekilde dağıtım yaptıklarını ifade eden Birlik Başkan Yardımcısı İlhan Ulus, toplamda 10 tona yakın yem dağıttıklarını ifade etti. Ulus, "6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerde evleri ve ağılları hasar gören birliğimize üye olan küçükbaş hayvan üreticilerine ücretsiz yem dağıtıyoruz. 10 koyuna 1 çuval yem düşecek şekilde bir dağıtım gerçekleştiriyoruz. Toplamda bu ve diğer köylerdeki üreticilerimize 1800 çuval yem desteği sağlayacağız. Tarım, Gıda ve Hayvancılık ilçe müdürlüğünden aldığımız bilgiler doğrultusunda bu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Sadece küçükbaş hayvan üreticilerine bir destek sağlıyoruz. Bunun yanında üreticilerimize 1 çuval da kuzu büyütme yemi hediye veriyoruz" dedi. Yukarıköy Köyü'nde yaşayan Ahmet Güneş, "Allah devletimizden razı olsun. Burada tüm isteklerimizi karşılıyorlar. Vatandaşlarımızı köylülerimizi ve bizi sevindirdi. Bugün de yem dağıtıyorlar. Ben yem desteği almadım, fakat ağabeyim aldı" diye konuştu.