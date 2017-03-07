(Görüntülü Haber) Depremde 10 okulun zarar gördüğü Samsat'ta, öğrenciler 40 çadırda eğitim görecek

ADIYAMAN Valisi Abdullah Erin, Samsat'ta meydana gelen depremde bini aşkın konut gibi okulların da hasar gördüğünü söyledi. Vali Erin, ilçe merkezi ve köylerdeki 10 okulda hasar nedeniyle ara verilen eğitime, 40 çadırda yarından itibaren devam edileceğini söyledi. Samsat'ta, geçen perşembe günü Richter ölçeğine göre 5,5 büyüklüğündeki depremde çok sayıda ev ve resmi kurum binası hasar gördü, 30'u aşkın kişi yaralandı. Büyük bölümü ağır hasarlı olan evlere giremeyen vatandaşların bir bölümü Adıyaman ve çevre ilçelerdeki yakınlarının yanına gitti. İlçede kalanlar için de çadırlar kuruldu. İlk günden itibaren ekiplerin seferber olduğu Samsat'ta, bir yandan hasar tespit çalışmaları sürerken, diğer yandan da depremin yaralarının sarılması için çalışılıyor. Hasar tespit ile ilçedeki elektrik, su gibi altyapı çalışmalarını yakından takip eden Adıyaman Valisi Abdullah Erin, depremin meydana gelmesinden itibaren tüm ekiplerin Samsat'a seferber olduğunu söyledi. Aynı akşam kurulan çadırlar ile depremzedelerin açıkta kalmasının önlendiğini ve tüm ihtiyaçlarının deprem anından itibaren karşılanması için büyük özveri gösterildiğini anlatan Vali Erin, okulların tatil edildiği ilçede yarından itibaren eğitime başlanacağını kaydetti. 10 OKULUN ÖĞRENCİLERİNE ÇADIRDA EĞİTİM İlçe merkezi ve köylerde bulunan 10 okulun depremde hasar gördüğünü ve güvenlik amacıyla öğrencileri binaya sokmayarak buralarda hasar tespit çalışmaları başlattıklarını anlatan Vali Erin şöyle dedi: "Depremin ardından cuma günü okulları tatil ettik. Hafta sonu okullarımızın etkilendiğini görünce pazartesi ve bugün de tatili uzattık. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerimiz bu süreçte eğitim öğretimin devamına engel teşkil edecek hasarlı olup olmadığı konusunda okullarda incelemelerini gerçekleştirdiler. Hasar gördü belirlenen Samsat ve köylerimizdeki 10 okuldaki 1890 öğrencimizin eğitimi için hızlıca karar aldık. Kurulum çalışmaları süren 40 çadırımızda öğrencilerimizin eğitimlerini sürdürmelerini sağlayacağız. 40 çadırımızda öğrencilerimize 147 öğretmen ders verecek." İLÇEDEKİ EVLERİN YARISI AĞIR HASARLI Vali Erin, altyapı çalışmalarının tamamlanarak şebeke suyu verilmesine başlanan Samsat'ta hasar tespit çalışmalarında, ilçedeki binaların yarısının ağır hasarlı olarak belirlendiğine dikkat çekerek şöyle dedi: "Ekiplerimiz incelemelerini yaptı ve ilk hasar tespitleri tamamlandı. Arkadaşlarımız mevcut durumu derledikleri bilgilerle önümüze koydular. İlk değerlendirme yanıltıcı veya değişkenlik oluşturabilir ama ilk raporda Samsat genelinde 2 bin binamızın yaklaşık yarısının ağır hasarlı olduğu şeklinde bir tabloyla karşı karşıyayız. Geri kalan 500'den fazla binamızın da çeşitli çaplarda hasarlarla karşı karşıya olduğunu görmekteyiz. 50 kişiden oluşan 20 ekip cuma gününe kadar ikinci kez ev ev, köy köy, mezra mezra dolaşmak suretiyle bütün yapıları tekrar gözden geçirecekler. İlk tespit raporlarındaki vaziyeti de dikkate alarak yapılacak son tespitler sonrasında depremden etkilenme durumunu kamuoyuyla paylaşacağız. Bu çalışmayı da en geç Cuma günü tamamlamayı planlıyoruz. Bu tamamlandıktan sonra kanunlarımızın ön gördüğü süreçler işletilecek, ağır hasarlı olduğu ve oturulamaz durumda olanlar yıkılıp, enkazı kaldırılacak ve yerine yine mevzuata uygun görülen yapıların yapılması süreci başlayacak." Vali Erin, yapılan çalışmalarda köylerde bile depremden hiç etkilenmeyen evlere rastlandığını ve bu durumun da depreme dayanıklı yapıların inşasının önemini ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.