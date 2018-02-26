(Görüntülü Haber) DEPREM TATBİKATINDA AFRİN'DEKİ MEHMETÇİKLERE DESTEK PANKARTI

Haber : İSTANBUL ()



İstanbul Arnavutköy'de AFAD ve 20 kişiden kurulan arama kurtarma ekibinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat sırasında 20 metrelik binanın çatısından iplere tutunarak aşağı inen arama kurtarma ekibinin, 'Afrin'deki Mehmetçiklere Selam Olsun' yazılı pankartı açması tatbikatı takip edenler tarafından büyük alkış aldı.



28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1 -7 Mart Deprem Haftası öncesi İstanbul Arnavutköy'de doğal afetlere karşı duyarlılığı artırmak ve toplumsal bilinci sağlamak amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat öncesi öğrenciler için AFAD yetkililerinin katılımıyla seminer düzenlendi. Seminerde öğrencilere olası bir doğal afet durumunda neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Ardından Arnavutköy Belediye binasında gerçekleştirilen tatbikat kapsamında olası bir doğal afet durumunda çatıda mahsur kalan yaralı kişilerin kontrollü bir şekilde sedyeyle nasıl indirildiği gösterildi.





TATBİKATTA 'AFRİN'DEKİ MEHMETÇİKLERE SELAM OLSUN' PANKARTI AÇILDI



Çatıda mahsur kalan kişilerin ipler yardımıyla yaralanmadan aşağıya nasıl indirilebileceğini gösteren ekiplerin bu sırada 'Afrin'deki Mehmetçiklere Selam Olsun' yazılı pankartı açtı. Tatbikata katılan ekipler, başta öğrenciler olmak üzere tatbikatı izleyenlerden büyük alkış aldı.



Arama Kurtarma Ekibi üyesi Gökay Baykal, “Doğal afetlere, depremlere karşı bazı çalışmalar yapıyoruz bunu 2 aydır sürdürüyoruz. Sedyeyle yaralı kurtarma ve diğer faaliyetleri gerçekleştirdik. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buradan bütün terör örgütlerine karşı Mehmetçiğimizin yanındayız. Bütün dualarımızla birlikte onlara destek veriyoruzö dedi.



Tatbikat, arama kurtarma ekiplerinin havada Türk bayrağı açmasıyla son buldu.