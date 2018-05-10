(Görüntülü Haber) Deprem Simülatörü'nde uygulamalı afet eğitimi 

KADIKÖY Belediyesi okullarda verdiği "Afet'e Hazırlık" eğitimlerine devam ediyor. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı- BAK Kadıköy takımı personeli, Kozyatağı’nda yeni açılan Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda ilkokul öğrencilerine herhangi bir afet anında nasıl davranmaları gerektiğini 7D sinema ve deprem simülatörü ile anlattı.





“Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı”nda bulunan Deprem Simülatörü ile sarsıntı anını birebir yaşayan Leman Kaya İlköğretim Okulu öğrencileri, afet anında ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini deprem sarsıntısını yaşayarak öğrendiler.





DEPREMİ YAŞADILAR, NELER YAPMALARI GEREKTİĞİNİ ÖĞRENDİLER





Kadıköy Belediyesi’nin afete yönelik bilincin gelişmesi için özel olarak tasarladığı parka gelen 10-11 yaşındaki 15 öğrenci uygulamalı eğitim teknikleri ile depreme ilişkin BAK Kadıköy takımı personelinden bilgi aldı. Öğrenciler önce 7D sinema gösterimi ile deprem sırasında ve sonrasında yapmaları gerekenleri öğrendi. Daha sonra deprem eğitimi için tasarlanmış özel bir odada depreme yakalandı. Şiddetli bir sarsıntı sırasında ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini uygulayarak öğrendi. Ayrıca afet çantasında nelerin olması gerektiği anlatıldı.





“DEPREMİ YAŞAMIŞ GİBİ OLDUM”





Eğitime katılan bir öğrenci duygularını şöyle anlattı: “Hayatımda hiç deprem yaşamadım ama yaşamış gibi oldum. Önce girerken korktum ama sonra çıkınca deprem anının nasıl bir şey olduğunu görmüş oldum"





Bir diğer öğrenci ise, “Deprem gerçekte daha şiddetli bir şey. Güzel bir deneyimdi, bir daha gelmek isterim. Annemden bir daha getirmesini isteyeceğim” dedi.





Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı'ndan yararlanmak isteyen ilçe okulları, randevulu ve ailelerinden izinli olarak bu deneyimi yaşayabilirler.