(Görüntülü Haber) DENİZLİ-Tavas'ı yasa boğan 5 tabut

Haber- Kamera Ramazan ÇETİN DENİZLİ, ()Tavas'ı yasa boğan 5 tabut Denizli'nin Tavas ilçesinde dün (pazar) sabaha karşı gölete uçup suya gömülen otomobilde ölen 5 genç, ilçe meydanında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze töreninde ölen gençlerin babalarının gözyaşları, annelerinin ise ağıtları yürekleri dağladı. Tavas'ta dün sabaha karşı meydana gelen kazada, Mehmet Anıl Bayraktar yönetimindeki 20 YF 082 plakalı otomobil, Sarıabat Mahallesi Kavşağı'nda yoldan çıkarak karayolu kenarındaki gölete uçtu. Yaklaşık 5 metre derinliğinde ve 10 metre çapındaki gölette ters şekilde uçan otomobilden Muharrem Çineli, yaralı olarak kendi imkanlarıyla çıkıp kurtuldu. Otomobilden çıkamayan sürücü Mehmet Anıl Bayraktar (18) ile birlikte Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Süleyman Tahancıoğlu ve Kamil Kocaosmanoğlu'nun (17) boğularak öldü. Kazada 5 gencin ölümü ilçede üzüntü yarattı. Ölenleri için bugün, Tavas Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende hayatlarını kaybeden gençlerin babalarının gözyaşları, annelerinin de ağıtları yürekleri dağladı. Anneler aynı yerde gözyaşı döküp, birbirlerini teselli etmeye çalıştı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Tavas Belediye Başkanı AK Partili Turhan Veli Akyol, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan da cenazeye katıldı. Kazada ölen 5 genç için öğle namazının ardından ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından anneler, cenazelerin yüklendiği araçlara el salladı. Beş gencin tabutları, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Sinir krizi geçirip fenalaşanlara da hazır bekleyen acil sağlık ekipleri, ambulansta müdahale etti. Bu arada kazadan yaklaşık 6 saat önce gençlerin Denizli'ye gitmeden önce Tavas ilçesinde otomobilin patlayan lastiğini, arkadaşlarından aldıkları ödünç lastikle değiştirip yola çıktıkları ve dönüş yolunda da kaza olduğu öğrenildi.