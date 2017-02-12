(Görüntülü Haber) Denizli şehit gözyaşları içinde karşıladı

FIRAT Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'nin El Bab şehrinde şehit düşen Denizlili Piyade Uzman Çavuş 40 yaşındaki Emin Güngör'ün cenazesi bugün Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Denizli'ye getirildi. Cenazesi Gaziantep'ten Hava Kuvvetlerine ait uçakla bugün saat 15.15'de Denizli'nin Çardak İlçesi'ne getirilen şehit Uzman Çavuş Emin Güngör için Çardak Havalanı'nda askeri tören düzenlendi. Törene Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Denizli 11. Komando Tugay Komutanı Kıdemli Albay Gültekin Yaralı, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, askeri ve siyasi erkan ile şehit ailesi ve yakınları katıldı.Törende Sonay (15), Ceylin (14) ve Miraç Güngör (9), babalarının Türk bayrağına sarılı cenazesini gözyaşları içinde karşıladı. Şehit Güngör'ün en küçük kızı Miraç Güngör'ün feryatları yürekleri dağladı. Vali Altıparmak teselli etmeye çalıştı. Şehidin eşi Ayşe Güngör ise törende güçlükle ayakta dururken, 'Eşime bir kerecik sarılsaydım' diye feryat etti. Törende şehidin eşi Ayşe Güngörü rütbeli bir kadın asker teselli etmeye çalıştı. Şehit Güngör'ün babası Ali Güngör ve kayınpederi Ali Osman Çamlı ise cenazeyi en ön safta koltuk değnekleriyle karşıladı. Törende soğuk hava nedeniyle üşüyen şehidin babası Ali Güngör'ün üzerine askerler tarafından battaniye örtüldü. Naaşı uçaktan indirilirken şehit Uzman Çavuş Güngör için dua okundu. Şehidin naaşı daha sonra cenaze aracıyla 11. Komando Tugay Komutanlığı'na götürüldü. Cenaze törenin ardından bir bölük asker, "Vatan sana canım feda" diyerek yürüdü. ANNESİ TÖRENE KATILAMADI Şehit Emin Güngör'ün acı haberi alınca rahatsızlanıp, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan annesi 72 yaşındaki Menendi Güngör, ise anjiyo olduktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı için karşılama törenine katılamadı. Şehit Güngör için yarın (Pazartesi) Acıpayam İlçesi Merkez Camisi'nde öğlen düzernlenecek askeri törenin ardından ilçede toprağa verileceği bildirildi.