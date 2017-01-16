(Görüntülü Haber) Denizli Kayak Merkezi hafta sonu 5 bin kişiyi ağırladı

DENİZLİ'nin Tavas İlçesi'nde 2420 metre yükseklikteki Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi, geçen hafta sonu yaklaşık 5 bin kişiyi ağırladı. Kayak merkezine akın eden vatandaşlar, tesislerdeki teleski ve telesiyeje bindi, bol bol kayak yaptı. Alternatif turizmde kentin daha fazla söz sahibi olması için Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu yatırımlardan biri olan Denizli Kayak Merkezi, geçtiğimiz hafta sonu karın keyfini yaşamak ve kayak yapmak için gelen yaklaşık 5 bin kişiyi ağırladı. Güvenlik tedbirlerinin alındığı ve güzergahın açık hale getirildiği merkez, kayak yapmak, kızağa binmek ve kar coşkusu yaşamak isteyenlerin adresi oluyor. Günübirlik tesisleri, telesiyej ve teleski ile birlikte açık olan tesis farklı bir gün geçirmek isteyen konuklarını bekliyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizli'nin alternatif turizm potansiyelini en üst seviyeye taşımak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını, bunun en güzel örneklerinden birinin kış turizminin yeni adı olan Denizli Kayak Merkez olduğunu söyledi. Denizli Kayak Merkezi'nin mekanik tesis ve kayak sporu yapmak anlamında dünya standartlarında bulunduğunu işaret eden Başkan Osman Zolan, "Denizlimiz artık kayak yapanları ekranlardan izlemiyor. Vatandaşımız artık tesisimize gelerek ister kayak sporunu yapıyor isterse karın keyfini doyasıya yaşıyor. Kayak merkezimiz cazibe merkezi olacak. Şehir içi ve dışından gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. Denizlimize, ekonomimize inşallah çok olumlu katkılar yapacak. Büyüyen Denizlimiz, büyüyen yatırımlarımızla hak ettiği yere ulaşacak. Tüm vatandaşlarımızı kentimizin ikinci beyaz cenneti olan kayak merkezimize davet ediyorum" dedi. MERKEZİN ÖZELLİKLERİ Denizli'nin Tavas İlçesi'nin Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi, Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veriyor. En uzunu 1700 metre, ikincisi 1500 metre, üçüncüsü ise 700 metrelik tesisler amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet verirken, Denizli Kayak Merkezi'nde 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor. Alt yapısı ve günü birlik tesisi ile ziyaretçilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede bulunan Denizli Kayak Merkezi, topoğrafik yapısı ve karın özelliği ile kayak yapmak için büyük avantaj sağlıyor.