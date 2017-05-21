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(Görüntülü Haber) 'Denizli İçin Söyle' yayınlandı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () DENİZLİ Valisi Ahmet Altıparmak'ın talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Denizli Türkülerini Söylüyor' projesi kapsamında hayata geçirilen 'Denizli İçin Söyle' klibi internet...

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () DENİZLİ Valisi Ahmet Altıparmak'ın talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Denizli Türkülerini Söylüyor' projesi kapsamında hayata geçirilen 'Denizli İçin Söyle' klibi internet ortamında yayınlandı. Denizli Türküleri'nin tanıtımını yapmak, öğrencilerin kültürlerini tanımalarını sağlamak ve ortak bir kültür algısı oluşturmak için başlatılan 'Denizli Türkülerini Söylüyor' projesi, tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde öğretilmek üzere uygulanmaya başladı. Çocukların kolay söyleyebileceği ve ezberleyebileceği 5 Denizli türküsü, okullarda müzik ve sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilere öğretildi. Denizli Türkülerini Söylüyor projesi kapsamında yürütülen 'Denizli İçin Söyle' çalışmasında 5 türküden 11 dakikalık bir potpori hazırlandı. Klibin hazırlanmasında, Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi son sınıf öğrencilerinden 34 kişilik öğrenci ekibi ve il genelindeki okullarından 20 müzik öğretmeni yer aldı. İlçe koordinatör müzik öğretmenleri tarafından 19 ilçenin doğal, tarihi ve turistik yerlerinde görüntüler eşliğinde seslendirilerek hazırlanan Denizli İçin Söyle klibi, internet ortamında yayınlandı. Klip, yayınlanmasının ilk gününde yaklaşık 7 bin kişi tarafından izlendi. Klipte Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz da Valilik binası önünde beraberindeki koroyla birlikte kamera karşısına geçerek Cemilem Türküsü'nü seslendirdi.

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