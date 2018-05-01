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(Görüntülü Haber) Denizli'de yağmur nedeniyle kutlamalara katılım az oldu

DENİZLİ'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve bazı siyasi partilerin katımıyla kutlandı. Denizli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bugün öğle saatlerinde başladı. Sivil toplum kuruluşları,...

DENİZLİ'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve bazı siyasi partilerin katımıyla kutlandı.

Denizli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bugün öğle saatlerinde başladı. Sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve bazı siyasi partiler, kurumlarına ait bayrakları ve ellerinde dövizlerle ilk olarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplandı. Meydandaki toplanmanın ardından gruplar, İstiklal Caddesi'nden kutlamanın yapılacağı Ulus Caddesi'ne kadar yürüdü. Kutlamanın merkezi olan Ulus Caddesi, emniyet müdürlüğü tarafından bariyerlerle çevrildi. Meydana girmek isteyenlerin üzerleri, didik didik arandı. Polis ekipleri, yürüyüş sırasında ve kutlamanın yapılacağı meydanda 2 ayrı drone ile havadan da izleme yaptı. Kutlamanın yapıldığı alanda toplam bin 200 polisle, geniş güvenlik önlemi alındı. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı etkinlikteki yoğunluk, aniden başlayan rüzgar ve yağmurla birlikte azaldı. Birçok vatandaş, alanı terk etti. Kutlamayı sürdüren vatandaşlar ise iktidar aleyhine slogan attı, özgürlük çağrısı yaptı. Topluluk, meydanda çalan müzikler eşliğinde halaylar çekti. Yapılan konuşmaların ardından kutlama saat 15.00'te sona erdi. Vatandaşlar sessizce dağıldı.

 

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