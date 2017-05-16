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(Görüntülü Haber) Denizli'de milli mücadele coşkusu

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () DENİZLİ'de, 15 Mayıs 1919'da Yunanlar'ın İzmir'i işgal etmesinden 4 saat sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde başlatılan milli mücadele ateşi, 98 yıl sonra kentte tekrar yaşandı. Düzenlenen kortej...

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () DENİZLİ'de, 15 Mayıs 1919'da Yunanlar'ın İzmir'i işgal etmesinden 4 saat sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde başlatılan milli mücadele ateşi, 98 yıl sonra kentte tekrar yaşandı. Düzenlenen kortej yürüyüşünde bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla ve mehter takımı eşliğinde coşkuyla yürüdü. Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi'nin 15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edilmesinden 4 saat sonra vatandaşları bir araya toplaması ve Bayramyeri Meydanı'na kadar yürüyüp, milli mücadelenin ilk ateşini yakmasının 98'inci yıl dönümü, düzenlenen programla kutlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tarihinin tekrar yaşatılıp gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen 15 Mayıs Denizli Milli Mücadele Günü programında, ilk olarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Törenin ardından yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla yürüyüşe geçildi. Yürüyüşte Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin yakınları ve torunları da yer aldı. Vatandaşlar 98 yıl önce olduğu gibi Atatürk Caddesi ve Kayalık Caddesi'nden geçerek Bayramyeri Meydanı'na ulaştı. Ellerinde bayraklarla yürüyen vatandaşlara mehteran takımı da eşlik etti. Bayramyeri Meydanı'nda kurulan kutlama alanında ise şiirler okundu, halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Kutlama programında vatandaşlara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, "Bugün Denizli için çok önemli ve özel bir gün. 15 Mayıs Denizli'deki milli mücadelenin başlatıldığı gün. Kentimiz Türk yurdu olduktan sonra buraya düşman postalı değmemiştir. O yüzden Denizli'nin kurtuluş günü yoktur. Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli Sancağını alarak, Bayramyeri Meydanı'nda toplanan halka 'Elinizde hiçbir silahınız olmasa dahi üçer taş alarak düşman üzerine atmak suretiyle mutlaka fiili mukabelede bulununuz' diyerek milli mücadele ruhunun en büyük ateşleyicisi olmuştur. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun" dedi.

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