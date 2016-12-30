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(Görüntülü Haber) Denizli'de kar hayatı olumsuz etkiledi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () DENİZLİ'nin başta yüksek kesimlerde kalan ilçeleri olmak üzere kar yağışından etkilenen bölgelerde, belediye ekipleri yaşanan olumsuzlukları gidermek için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Denizli'de...

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () DENİZLİ'nin başta yüksek kesimlerde kalan ilçeleri olmak üzere kar yağışından etkilenen bölgelerde, belediye ekipleri yaşanan olumsuzlukları gidermek için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Denizli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Acıpayam'ın yüksek noktalarında etkili kar yağışı, bazı mahallelerle ulaşımın kesilmesine sebep oldu. Sandalcık Mahallesi'ndeki krom madenine çalışan 25 işçi, yoğun kar yağışının ardından ulaşım yollarının kapanmasıyla evlerine dönemedi. Geceyi madende geçiren işçiler, 5 saatlik yol çalışması sonrası dün (perşembe) akşam Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından kurtarıldı. Çameli'nin yüksek kesimlerinde 40 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı, ilçenin yüksek kesimlerdeki mahallelere giden yolların kapanmasına sebep oldu. Çameli Belediyesi Kar Temizleme ekipleri ise 24 saat boyunca yol açma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Etkili kar yağışı ilçede yaşayanlar için zaman zaman çileye dönerken, zor durumdaki vatandaşlara Çameli Belediyesi yardım elini uzattı. İlçe merkezinden Kolak Mahallesi'ndeki evine dönemeyen engelli bir vatandaşı evine ulaştıran ekipler, yüksek rakımlı Sarıkavak, Kızılyaka, Karabayır mahallelerinde yaşayan ve haftanın 3 günü diyalize girmesi gereken hastalarda ilçe merkezine taşıdı. HAYVANLARA YEM BIRAKILDI Soğuk hava ve yoğun kar yağışının ardından sokak hayvanlarının ve kuşların yiyecek sıkıntısı çekmemesi için belediye ekiplerince ilçenin farklı noktalarına yem bırakıldı. İlçe genelinde kapanan yolları açmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Çameli Belediye Başkanı AK Partili Cengiz Arslan, "Sokak hayvanları, aşırı soğuk ve kardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanıyor. Havaların soğuması ve etkili kar yağışı ile birlikte bu hayvanların aç kalmamaları için belirli noktalara düzenli olarak yiyecek bırakıyoruz. Kış mevsimi boyunca da sahipsiz hayvanlar için doğaya yiyecek bırakmaya ve korumaya devam edeceğiz" dedi.

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