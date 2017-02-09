(Görüntülü Haber) Denizli'de 'Çevrem Sensin' etkinliği

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () DENİZLİ'de düzenlenen 'Çevrem Sensin' konulu toplantıda konuşan Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, ülkenin çevre duyarlılığı konusunda önemli adımlar attığını, Türkiye'nin mavi bayraklı plajlar anlamında Dünya 2'incisi ve Ozon tabakasını koruma anlamında da onur ödülü sahibi olduğunu söyledi. Etkinlikte çocuklara da çevre bilincini aşılayan tiyatro gösterisi sunuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Çevrem Sensin' konulu etkinlik, Denizli'deki EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonda yapılan etkinliğe; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Vali Yardımcısı Kemal İnan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve çevreyle ilgili kurumlar müdürleri katıldı. Etkinliğe, çok sayıda öğrenci de katıldı. Denizli'nin ülkenin en temiz kentlerinden biri olduğunu belirten Başkan Zolan, "Denizli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu 2012 yılında 'En Temiz Şehir' ödülünü aldı. Denizli'de yaşayan vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın sayesinde bu ödülü aldık. Bugün Denizli yeşil bir kent haline geldi. Kişi başına 13 metrekare aktif yeşil alan ortalamasıyla, Türkiye'nin ortalamasını yükselten ve birçok Avrupa kentini geride bırakan bir şehir haline geldi" dedi. Müsteşar Yardımcısı Tuzcuoğlu ise Türkiye'nin çevreyi koruma ve çevre bilincini geliştirme konusunda önemli çalışmalar yaptığı belirterek, "Bakanlık olarak çocuklara, gençlere ve topluma çevre bilincini artırmak için programları yapıyoruz. Bunlardan birisi de çevrem sensin etkinliğidir. 10 ilde böyle bir çalışma ve eğitim programlarıyla çocuklara hitap eden tiyatro gösterisini birlikte sunuyoruz. Bunlara devam edeceğiz. Yakında büyük şehirlerde de yapacağız" dedi. "MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA DÜNYA İKİNCİSİYİZ" Türkiye'nin çevre bilinci noktasında büyük mesafeler aldığını ifade eden Tuzcuoğlu, "Plajlarda mavi bayrak konusunda dünya ikincisiyiz. Çalışmalar devam ediyor. Birinci olmak için mücadele ediyoruz. Bir kaşık suda fırtına kopartanlara bakmamak gerekiyor. Bize çevre hassasiyeti konusunda bir takım dayatmalarda bulunan bazı merkezler, dünyayı en çok kirleten merkezlerdir. Türkiye bu anlamda iyi yolda gidiyor. Ozan tabakasını koruma anlamında da onur ödülü almış bir ülkeyiz. Çevreyle ilgili çalışmalar ve mesafeler devam edecek" diye konuştu. Konuşmaların ardından çevre konusunda proje geliştiren öğrencilere de ödül verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tiyatro Grubu tarafından çocuklar için 'Nuh'un Uzay Gemisi' isimli tiyatro oyunu sergilendi. Tiyatro oyunuyla çocuklara çevre bilinci aşılandı. Etkinlikte ayrıca belediyeler stantlar açarak çevre konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.