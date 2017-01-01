(Görüntülü Haber) Denizli'de 2017'nin ilk bebeği Melike oldu

DENİZLİ'de 2017 yılına gözlerini açan ilk bebek Melike bebek oldu. AK Parti Milletvekili Sema Ramazanoğlu, yılbaşı gecesinde Denizli Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek 2017 yılının kentteki ilk bebeği Melike'ye çeyrek altın taktı. Denizli'nin 2017 yılında doğan ilk bebeği Melike bebek oldu. Denizli Devlet Hastanesi'nde 00.05'te dünyaya gelen ve Saliha-Özcan Par çiftinin ilk bebeği olan Melike bebek 3 kilo ağırlığında doğdu. Denizli Devlet Hastanesi Yeni Doğum Ünitesi'ni ziyaret eden ve yılbaşına hastanede giren Ak Parti Milletvekili Sema Ramazanoğlu Par ailesinin bebek sevincini paylaştı. Melike bebeğe çeyrek altın takan Ramazanoğlu, aileyi tebrik etti. Doğum ünitesinde bebek sahibi olan aileleri de ziyaret eden Ramazanoğlu, ailelere hayırlı olsun diyerek battaniye hediye etti. Hastanede doğum yapan iki Suriyeli anneyi de kutlayan Ramazaoğlu, Türk vatandaşı bebeklere nasıl hizmet veriliyorsa Suriyeli ailelerin bebeklerine de o şekilde hizmet verildiğini söyledi. Ramazanoğlu, yılbaşı gecesinde yeni yıla hastanede nöbet tutarak giren sağlık personeline de gül dağıtarak mutlu yıllar diledi. Kendisini takip eden basın mensuplarının da yeni yılını kutlayan Ramazanoğlu, eline fotoğraf makinesini alarak gazetecilerin fotoğrafını çekti. Ramazaoğlu sağlık personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra hastaneden ayrıldı.