Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Böyle bir Türkiye sürdürülemez
Cumhurbaşkanlığı seçimleri nezaman yapılacak... İşte...
Atilla hakkında karar verecek jüri heyetinin soruları mahkemeyi şaşırttı
Jüri'nin Atilla soruları mahkemeyi şaşırttı
Tekirdağ'a kar etkili olmaya başladı
Tekirdağ'a kar etkili olmaya başladı
Fatih Terim Galatasaray'la kaç liraya anlaştı!
Fatih Terim Galatasaray'la kaç liraya...

(Görüntülü Haber) Denizli-Antalya karayolunda yoğun sis

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düşünce, trafikte aksamalar...

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düşünce, trafikte aksamalar yaşandı.

Kent merkezinde sağanak yağış etkili olurken, Pamukkale ilçesinin yüksek kesimleri ile Çal, Bozkurt, Honaz ve Çardak ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemler aldı. Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde, gün boyu etkili olan sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü karayolunda, trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,