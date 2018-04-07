Erdem ÖZCAN BANDIRMA(Balıkesir)() BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bir balıkçıda satışa sunulan 'Akya' balığı merak konusu oldu. 1 metre boyunda ve 45 kilogram ağrılındaki balık, kilosu 50 liradan satışa sunuldu. 'Denizin kralı' diye bilinen 'Akya' balığının Ege Denizi Saros Körfezi'nde yakalandığını belirten Kocaman Balıkçılık yetkilisi Sezgin Acar, Saros Körfezi' nin 20-25 mil açıklarında Hamsi teknesi tarafından yakalanmış. Ege'den Akdeniz'e akım yapan balıklardandır. Beyaz etlidir ve çok lezzetlidir. Izgarası çok güzel olur. 45 kilogram ağrılındaki 'Akya' balığını kilosu 50 liradan satıyoruz. Tadını bilen müşteriler telefonla da sipariş veriyorlar. Bunun kıymetini bilen müşteriler zaman zaman 'Akya geldi mi? diye sorarlar dedi. Bandırma balıkçı tezgâhlarında çok sık görülmeyen 'Akya' balığını müşteriler cep telefonlarıyla fotoğrafını çekerek arkadaşlarına mesajla gönderiyorlar.
(Görüntülü Haber) Denizin kıralı 'Akya' balığı tezgahta
Erdem ÖZCAN BANDIRMA(Balıkesir)() BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bir balıkçıda satışa sunulan 'Akya' balığı merak konusu oldu. 1 metre boyunda ve 45 kilogram ağrılındaki balık, kilosu 50 liradan satışa sunuldu. 'Denizin kralı'...
07 Nisan 2018 Cumartesi 16:14
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