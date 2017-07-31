(Görüntülü Haber) Denizin altında evlilik teklifi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - TURİZMCİ 27 yaşındaki Çetin Şencan, avukat olan kız arkadaşı Beyza Namlı'ya Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde denizin 10 metre altında evlilik teklifi yaptı. Çetin Şencan, 'Benimle Evlenir misin' yazılı afiş tutarken, Beyza Namlı da 'Evet' yazılı afiş tuttu. Ardından çift, yüzükleri de denizin altında taktı. Turizmci Çetin Şencan, 2 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Beyza Namlı'ya denizin altında evlenme teklif etti. Evlilik teklifi organizasyonunun ilginç olmasını isteyen Çetin Şencan'a Denizli Doğa Sevenler Derneği'nin (DOSEV) Başkanı Ümit Şıracı ve arkadaşları yardımcı oldu. DOSEV'in Fethiye'nin Dalyan Koyu'nda düzenlediği dalış etkinliğine katılan Şencan, evlilik teklifi organizasyonundan haberi olmayan kız arkadaşı Beyza Namlı'yı da götürdü. Namlı'nın haberi olmadan denizin altında yapılacak olan evlilik teklifinin bütün hazırlıkları yapıldı. Şencan ve Namlı dalgıç kıyafetleri giyip, tekneden atladıktan sonra denizin 10 metre altında evlilik teklifi yapıldı. Şencan ve Namlı balıkları beslerken, arkadaşları denizin altında bir anda 'Benimle Evlenir misin' yazılı afiş çıkardı. Denizin altında bir anda yazıyı görünce şaşkınlık geçiren Beyza Namlı da kendisi için hazırlanan 'Evet' ve 'Hayır' yazılı afişlerden 'Evet'i seçti. İlginç evlilik teklifinin ardından çift, yüzükleri de denizin altında taktı. Denizin yüzeyine çıkan çifte arkadaşları şampanya patlattı. 'ilginç olması için' Çetin Şencan, evlilik teklifinin ilginç olması için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek, "Kız arkadaşıma unutulmayacak bir evlilik teklifi yapmak istedim. Fethiye'ye derneğin dalış etkinliğine katılmak için gittik. Kız arkadaşımın hiçbir şeyden haberi yoktu. Denizin altında birden evlilik teklifini görünce çok şaşırdı. Yüzüklerimizi de denizin altında taktık" dedi. Beyza Namlı ise, denizin altında böyle bir evlilik teklifi beklemediğini belirterek, "Beni 'dalış etkinliğine gideceğiz' diye kandırdı. Evlilik teklifi yapacağını hiç beklemiyordum. Denizin altında yazıyı görünce çok şaşırdım, ben de 'Evet' yazılı afişle teklife cevabımı verdim. Yüzükleri de teklifin ardından hemen taktık. Çok sürpriz oldu. Hala heyecanlıyım" diye konuştu.