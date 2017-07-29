(Görüntülü Haber) Denize uçan otomobilin sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı

Enver ALAS / İSTANBUL () - Sarıyer'de geçen pazartesi günü otomobiliyle denize uçan ve yaralı olarak kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybeden Murat Kopuzoğlu, İstanbul'da ailesinin ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.





Sarıyer sahil yolunda Tarabya önlerinde denize uçan otomobilin sürücüsü 35 yaşındaki Murat Kopuzoğlu, olay yerine çok kısa sürede ulaşan Sahil Güvenlik Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama Kurtarma (DEGAK-4) ekipleri tarafından denizden çıkarılmıştı. Kalbi durduğu anlaşılan Kopuzoğlu'na olay yerinde DEGAK-4 ekiplerinin yaptığı kalp masajı ve suni teneffüsle yaşam desteği sağlanmıştı. Daha sonra karada bekleyen ambulansla İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kopuzoğlu, yoğun bakım servisinde süren yaşam mücadelesi 4 gün sürdü. Dün sabah hayatını kaybeden Murat Kopuzoğlu, bugün ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.





EVLİ VE İKİ ÇOCUK SAHİBİYDİ



Murat Kopuzoğlu için bugün Sarıyer'de cenaze töreni düzenlendi. Kazım Karabekirpaşa Mahallesi Orta Camii'nde helallik alınması ve ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kopuzoğlu, Bahçeköy Mezarlığı'na defnedildi. Murat Kopuzoğlu evli ve iki çocuk sahibiydi.