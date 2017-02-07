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(Görüntülü Haber) Denizden 'Kurusıkı' tabanca çıktı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),() HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde denize silah atıldığı ihbarıyla harekete geçen polis ve sahil güvenlik ekipleri aramada yaptı. Güvenlik güçlerini alarma geçiren olayda sudan kurusıkı tabanca çıktı. İskenderun...

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),() HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde denize silah atıldığı ihbarıyla harekete geçen polis ve sahil güvenlik ekipleri aramada yaptı. Güvenlik güçlerini alarma geçiren olayda sudan kurusıkı tabanca çıktı. İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile Park Forbes AVM karşısında denize silah atıldığı ihbarı alan polis olay yerine geldi. Çevrede balık tutanların bilgisine başvuran polis silahın çıkartılması için Sahil Güvenlik ekipleri ile işbirliği yaptı. Olay yerine gelen dalgıçların yaptığı aramada denizde kuru sıkı bir tabanca, kontrol kalemi ve omuz atkısı bulundu. Bulunan malzemeler polis ekiplerine teslim edildi.

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