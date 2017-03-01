(Görüntülü Haber) Deniz trafiğine sis engeli devam ediyor

İstanbul,() İSTANBUL'da dünden beri etkisini devam ettiren yoğun sis nedeniyle deniz trafiğindeki aksamalar devam ediyor. Şehir Hatları'nın bir çok seferi sis nedeniyle yine iptal edildi. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada Eminönü-Adalar, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerinin iptal edildiği belirtildi. İstanbul Boğazı'nda da yoğun sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) sis nedeniyle bazı deniz otobüsü ve arabalı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. İDO ve BUDO'da iptal edilen seferler şöyle: -Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri -Eskihisar-Topçular arabalı vapur seferleri İDO: 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü 07.00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot 07.00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot 07.00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot 07.10 Bostanci-Kartal/ Yalova Deniz Otobüsü 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 07.45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü 08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü BUDO: 08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)