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(Görüntülü Haber) Deniz Baykal, Türkiye'ye döndü

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 5 Aralık 2017'de tedavi için gittiği Almanya'dan Türkiye'ye döndü. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Ekim 2017’de gece yarısı rahatsızlanınca, önce Ankara’da özel...

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 5 Aralık 2017'de tedavi için gittiği Almanya'dan Türkiye'ye döndü. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Ekim 2017’de gece yarısı rahatsızlanınca, önce Ankara’da özel bir hastaneye götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’ne sevk edilen Baykal’ın beynindeki ana damarının tıkalı olduğu belirlendi. Bu damar açılarak stent takıldı. Baykal’ın, yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürdü. Bilinci açık olan Baykal, buradan, ailesinin isteği üzerine 5 Aralık 2017 tarihinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Almanya’ya sevk edildi. Münih yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kliniği'nde tedavi gören Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Almanya’ya gönderilen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla bugün Ankara'ya döndü. Çubuk yolu üzerinde bulunan Esenboğa Genel Havacılık Terminali'ne inen Baykal'ı burada CHP'liler ve akrabaları karşıladı. Baykal daha sonra ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi (GATA) kalp-damar cerrahisi binası içerisinde bulunan Palyatif Bakım Merkezi'nde tedavi altına alındı. Baykal'ın sağlık durumunu Dr. Evren Yaşar’ın özel odada takip edeceği öğrenildi.

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