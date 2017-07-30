(Görüntülü Haber) Deneme amaçlı ektiği mangoların ilk meyvesini aldı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), () - ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi eski Belediye Başkanı, organik muz ve zeytin üreticisi Cem Burak Özgenç, bahçesinde deneme amaçlı ektiği 29 mango ağacının ilk meyvelerini aldı. Gazipaşa'da tropikal iklime ait meyvelerin adapte olması ve iyi ürün vermesi dolayısıyla bazı çiftçiler tropikal meyveciliğe yönelmeye başladı. İlçede toplam 6 dekar mango bahçesi bulunurken, birçok çiftçi bahçesindeki 3-5 ağaçla mango yetiştiriyor. İlçenin ürettiği tropikal meyvelerin başında muz, ardından avokado geliyor. Gazipaşa'da longan, lychee, passiflora, guana, mango ve pitaya ve benzeri değişik çeşit ve türlerde meyve yetiştiriliyor. Muz ve avokado üretiminin fazla olması pazarı genişletirken, diğer tropikal meyveler ise anlaşmalı olarak büyük marketlere tane hesabı satılarak değerlendiriliyor. "HİÇBİR GÜBRE KULLANMADIK" Gazipaşa eski Belediye Başkanı Cem Burak Özgenç de deneme amaçlı mango ağacı ekimi yaptı. Organik muz ve zeytin üretimi de yapan Özgenç, şunları söyledi: "Pazarcı Mahallesi'ndeki evimin önündeki bahçemde 29 adet Tommy Atkins ve ötsen türü mango ağacı diktim. Bunları geçen yıl diktik ve bu yıl çok sert kış geçirmemize rağmen ağaçlarımızda donla ilgili hiçbir etkilenme olmadı. Bu yıl yine ağaç gelişimini engellememek adına meyve veren ağaçlarımızın meyve sülünlerini kestik. Birkaç ağaçta örnek meyve bıraktık. Çok güzel bir meyve oluşumu oldu. Bahçemizde bulunan tavuk ve hayvansal gübrelerin dışında hiçbir gübre kullanmadan mangolarımız adaptasyon sürecini tamamladı." 'GAZİPAŞA TROPİKAL MEYVELER İÇİN ÇOK ELVERİŞLİ' Gazipaşa'nın muz, avokado ve diğer tropikal meyveler yönünden çok zengin olduğunu belirten Özgenç, Muzkent Mahallesi'nde çok eski bir mango bahçesi bulunduğuna dikkat çekerken şöyle devam etti: "Oldukça büyük meyvelere sahip. Çok güzel adapte olmuş. Çobanlar Mahallesi'nde yine yaylaya kuzeye kapalı olan alanlarda arkadaşlarımızın bahçesi var. Mango da Gazipaşa'da ciddi bir şekilde üretilmeye başlandı. Çünkü meyvenin de piyasası oldukça iyi. Çiftçilerimize örnek olabilir diye düşünüyoruz. Kendim organik muz ve zeytin üreticisiyim. Şimdi önümüzdeki günlerde de mango ve avokado ekim alanları oluşturmak istiyoruz ve bu mango bahçesini de deneme amaçlı ektik. Umarım örnek olur. Farklı türlerdeki ekonomik türleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Gazipaşa'da şu an çok geniş alanda ekilmiyor, birkaç bahçe var. Mangonun zararlı mücadelesi yok, yetiştirmesi çok zor değil. Haftada bir kez, belki iki kez sulamak gerekir. Tabii ki iklimsel olarak çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü dona karşı hassas bir bitki. Muz gibi muzdan daha hassas bir bitki diyebiliriz. Yayla bölgelerinin dağlarla kapalı olan yerlerde daha iyi yetişiyor. Mayıs sonuna doğru meyve vermek üzere ağaç kendini hazırlıyor ve temmuz ayının sonlarına doğru meyveler olgunlaşıyor. Bahçemizde bunu tespit ettik. Birkaç gün veya bir hafta sonra olgunlaşan meyveleri koparıp yiyeceğiz. Mango meyvesi ağaç başında yumuşayarak hasat yapılabildiği gibi meyve belirli büyüklüğe ve iriliğe ulaşınca dalından koparıp birkaç gün bekletildiğinde yumuşayıp, yenebilecek kıvama geliyor ve biraz soğuk şekilde yenilebiliyor." MANGONUN FAYDALARI Potasyum, lif ve antioksidan bakımından zengin olan mango, kandaki kolesterolü, özellikle de kötü kolesterol olan LDL'yi düşürür. Kan basıncını azaltıyor. Yüksek tansiyonu önlerken, tansiyonu kontrol etmeye de yardım ediyor. Başta kolon, meme, prostat ve kan kanseri olmak üzere kansere karşı koruma sağladığı bilininiyor. Tümörlü hücrenin büyümesini engelliyor. İçindeki enzimler yardımıyla sindirim hızlandırıcı olarak biliniyor. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rol oynuyor, bazı enfeksiyonların tedavisi için kullanılıyor. Diyabetin kontrol edilmesini sağlıyor. Mango ağacının yaprakları kandaki insülin seviyesini normal düzeyde tutuyor. Cildin güzelleşmesi ve korunmasında kullanılıyor. Ciltte tıkanmış olan gözenekleri açarak, sivilceleri yok ediyor. İçinde bulunan A vitaminiyle görmeyi güçlendirir, gece körlüğü ve göz kuruluğuna engel oluyor.