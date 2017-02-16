(Görüntülü Haber) Demreli üreticiler eylem yaptı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde sera üreticileri sebze ürünlerinde zirai ilaç kalıntısı bulunduğu ve hormon kullanıldığı yönündeki iddialara tepki için eylem yaptı. Yaklaşık 1000 üreticinin katıldığı eylemde üretilen biber ve domateslerle üretimde kullanılan bambus arıları ve biyolojik mücadele böcekleri de sergilendi. Demre'de sera üreticileri son günlerde biber ve domateste zirai ilaç kalıntısı bulunduğu ve hormon kullanıldığı yönündeki iddiaların yer aldığı haberlere tepki için Demre Toptancı Hali'nde eylem yaptı. Ziraat Odası öncülüğünde gerçekleştirilen eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Demre Belediye Başkanı Ak Partili Süleyman Topcu, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Vatan Partisi İl Başkanı Ahmet Özbay, Ak Parti İlçe Başkanı Bayram Arıcı, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, MHP İlçe Başkanı Alim Atabey, Demre Ziraat Odası Başkanı Musa Sarıca, STK temsilcileri ve yaklaşık 1000 üretici katıldı. YÜRÜYÜŞ YAPTILAR Çiftçiler üzerinde 'Çiftçi köle değildir', 'Çiftçine sahip çık', 'Hormonsuzdur', 'Zehirsizdir', 'Biyolojik mücadeledir', 'Gecemiz, gündüzümüz bir, ekmeğimizle oynamayın', 'Domates hormonlu, biber zehirli olsaydı, çocuklarımız serada değil, kreşte büyürlerdi', 'Soframıza koymadığımızı, size göndermeyiz', 'Köylü milletin efendisidir' yazılı dövizler taşıdı. Toptancı Hal içinde yürüyüşün ardından domates, biber, bambus arıları ve biyolojik mücadele böcekleri bulunan tezgahın arkasında basın açıklaması ve konuşma yapıldı. "DAHA NE İSTİYORSUNUZ BU ÇİFTÇİDEN" Demre Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran, eyleme katılan üretici sayısının azlığından yakındı. Üreticilerin zirai ilaç kalıntısı olmadan sebze üretmek amacıyla çocuğunun yiyeceğinden ve harçlığından kısarak bambus arısı ve biyolojik mücadele böcekleri aldığını söyleyen Fahri Duran, "Daha ne istiyorsunuz bu çiftçiden kardeşim. Çiftçi doğru üretim yapıp, bunu tüketici bölgelerine aktarmak için gece- gündüz çalışıyor. Demre çiftçisinin temsilcisi olarak şunu söylüyorum; Biz de hormonlu domates bulurlarsa, kimyasal kalıntılı biberler bulurlarsa, 63 tane hali yarın kapatıyoruz kardeşim" dedi. "ÇİFTÇİYİ ZOR DURUMA DÜŞÜRÜYOR" Demre Ziraat Odası Genel Sekreteri İlker Günay, son günlerde ulusal kanallarda sebzeyle ilgili asılsız haberler yapıldığını, bunların belgesi ve gerçekliği olmadığını söyledi. Bu tür haberlerin çiftçiyi zor duruma düşürdüğünü anlatan Günay, "Üreticiler, çiftçiler olarak bu tür haberleri yapan, yayınlayan, yayınlatan odakları kınıyoruz. Çiftçilerimiz bu ürünlerin üretiminde çok ağır, katı kontrollerle uğraşırken, ürünlerin bu kadar kolay karalanmasından rahatsızız. Ürünlerimizi biyolojik mücadele, bambus arısı ve ruhsatlı tarım ilaçları ile yetiştirmekteyiz" diye konuştu. "SEBZEMİZİ PARA ETTİRİN" Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, devletin buna bir çözüm bulmasını isterken, 2Burada 1 lira olan domates İstanbul'da 5 liraya yenmesin. 3 liraya yedirin tüketiciye. Bizim hakkımızı başkaları yemesin. Gelin çiftçinin bankalara ne kadar borcu olduğunu bir kez de siz araştırın. Hala 'çiftçinin borcunu erteleyelim, uzatalım' diyorsunuz. Bizim borcumuzu ertelemeyin. Siz bizim sebzemizi para ettirin, bizim sizin faizinize, bankadan paranıza ihtiyacımız yok" dedi. "YANILTAN YAYINLAR YAPMASINLAR" Basın açıklamasında kendisine söz verilmeyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, eylemin ardından gazetecilere şunları söyledi: "Antalya'nın 14 milletvekili var, bizim sorunlarımızla ilgilenmiyorlar' dedi. Bu 14 milletvekilinden biri buraya geldi. Yukarıdan gelen korkudan dolayı o milletvekiline söz vermediler. 'Sebzede hormon var, burada kimyasal var, burada zararlı var' diyerek halkı yanıltan yayınlar yapmasınlar. Antalya en az 15 yıldır kontrollü tarım yapar. İyi tarım uygulamalarını, Demre'de de, Alanya'da da, Manavgat'ta da, Serik'te de, Kumluca'da da, Finike'de de bütün kontrollü tarımı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı denetler. Bunun denetimini yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'dır. İl müdürlüğü bunun denetimini yapar. Buradan dünyanın her yerine mal satılıyor. Bu ülkelere bu ürünler girebiliyorsa, garantili ürünlerdir. Buradan bütün halkımıza şunu söylüyorum. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz."