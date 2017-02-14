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(Görüntülü Haber) Demre'de bademler çiçek açtı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde yükselen hava sıcaklığı sonrası badem ağaçları çiçek açtı. Demre'de son günlerde hava sıcaklığı 18-19 dereceye kadar yükseldi. İlçedeki badem ağaçları ise sıcak havaya...

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde yükselen hava sıcaklığı sonrası badem ağaçları çiçek açtı. Demre'de son günlerde hava sıcaklığı 18-19 dereceye kadar yükseldi. İlçedeki badem ağaçları ise sıcak havaya aldanarak çiçek açtı. Onlarca badem ağacının açan çiçeklerle bembeyaz olduğu bölgede baharı andıran görüntüler oluştu. Vadilerdeki pürenler (süpürgeotu) de çiçek açarken, etrafını bal arıları sardı.Demre'de oturan Meryem Dinç, "Şubat ayının ilk haftasında olmamıza rağmen bademler çiçek açtı. Bu gidişle 2-3 haftaya kalmaz çağlalarımızı da yeriz. Demre'mizin güzelliği bu" dedi. Öğrenci Ahmet Can Akçay da "Türkiye'nin birçok yerinde kar yağışı başladı. Demre'de badem ağaçları çiçek açtı. Türkiye'de kış, Demre'de bahar" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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