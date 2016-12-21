(Görüntülü Haber) Demirtaş'ı eşi ve çocukları ziyaret etti

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE,() - EDİRNE Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı eşi Başak ve çocukları ile Barış Bloğu'ndan 2 avukat ziyaret etti. Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak ve çocukları Delal ile Dilda cezaevinde ziyaret etti. Cezaevine iki araçla gelen Demirtaş ailesi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yaklaşık 1 saat görüştü. Görüşün ardından açıklama yapmayan Başak Demirtaş, geldiği araçla cezaevinden ayrıldı. Barış Bloku üyesi 5 kişilik bir grup da bugün Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan'ı ziyaret etmek için cezaevi önüne geldi. Jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemi alınan cezaevi önündeki gruptan sadece avukatlar İbrahim Sinemillioğlu ve Ayşe Başar'ın içeri girmesine izin verildi. Yaklaşık 2 saat cezaevinde Demirtaş ve Zeydan ile görüşen avukatlar, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Avukat İbrahim Sinemillioğlu, "Selahattin beyin dışarıdaki herkese selamları var. Türkiye'de antidemokratik uygulamaların geriletilmesi amacıyla yapılması gereken tek şeyin umutların canlı tutulması, umutların yitirilmemesi olduğunu, Barış Bloku gibi kurumlarının çalışmalarının son derece önemli olduğunu söyledi. Morali çok yerinde sağlığı yerinde. Bir olumsuzluk var. Görüşmelerimiz kayıt altına alında, başımızda bir personel durdu. Avukat olmamıza rağmen, bu durumu kendi mesleğim adına protesto ediyorum" dedi. İbrahim Sinemillioğlu ve Ayşe Başar'ın yanı sıra heyette yer alan Ayşe Erzan, Burak Özgüner ve Bahadır Altan, cezaevi önünde fotoğraf çektirdikten sonra şehirden ayrıldı.