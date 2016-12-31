(Görüntülü Haber) Demirköy'de kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Engin ÖZMEN-Selçuk VURUCU/DEMİRKÖY (Kırklareli), () - KIRKLARELİ'nin Demirköy İlçesi'nde 4 gündür aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı ilçede, valilik kararıyla araçların zincirsiz trafiğe çıkması yasaklandı. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine giren Demirköy İlçesi son yılların en yoğun kar yağışını gördü. Dört gündür aralıklarla süren kar yağışı ulaşımı güçleştirirken, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Mahyatepe mevkiinde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, 12 köy yolu da ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Valilik kararıyla, zincir takmayan araçların yola çıkması yasaklandı. Karayolları ekipleri, yolları açık tutabilmek için aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, kar yağışının devam edeceği belirtildi.