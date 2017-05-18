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(Görüntülü Haber) Demirciliğin belgeselini çektiler

TÜRKİYE'nin farklı illerinden Muş'a gelerek merkez EKO İnşaat İlkokulu'nda görev yapan 4 öğretmen ile iki memur demirciliğin belgeselini çekti. EKO İnşaat İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmenleri Abdullah Düğer, Ahmet Osman...

TÜRKİYE'nin farklı illerinden Muş'a gelerek merkez EKO İnşaat İlkokulu'nda görev yapan 4 öğretmen ile iki memur demirciliğin belgeselini çekti. EKO İnşaat İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmenleri Abdullah Düğer, Ahmet Osman Çankal, Murat Zafer Kaygusuz, rehberlik öğretmeni Oğuz Beyazıt ile memurlar Mesut Altun ve Cengiz Ay, Muş'un tanıtımına katkıda bulunmak için harekete geçti. Yaşatılmaya çalışılan demirciliğin gelecek nesillere aktarmak için 3 dövme demirci ustası ile çekimler ve söyleşiler yapıldı. Öğretmenlerden Abdullah Düğer, "Ustalardan duyduğumuz hikayeler gerçekten dinlemeye değer. Bir roman ve hikaye gibi. Demir ustaları dede, baba mesleklerini yürütmeye çalışıyor. Mesleklerini bırakacakları ne çırakları ne de kalfaları var. Bir zamanlar 30 demircinin olduğu Muş'ta şimdi 3 usta kalmış. Demircilik yapanların birer birer dükkanlarını kapattıklarını öğrenince duygulandık. Bunu gündeme taşıyarak bu zanaatkarlara sahip çıkmamız gerektiğine dikkat çekmek istedik. Projenin amacına ulaşacağına eminiz" diye konuştu. Belgesel çekimlerini seyreden vatandaşlar ise Muş'un tanımıtına katlı sağladıkları için öğretmenlere teşekkür etti.

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