(Görüntülü Haber) Demir yumruk bu kez rekor kıramadı

Mehmet ÇİL DATÇA (Muğla), () MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümünde şehitler anısına 2 Guinness rekor denemesi yapıldı. Denemeleri yapan 'Demir Yumruk' lakaplı tekvandocu 62 yaşındaki Ali Bahçetepe, bu kez rekor kıramadı. Tekvando kırış dalında bugüne kadar 21 Guinness rekorunun sahibi olan ve kendi yaş kategorisinde 30 dünya şampiyonluğu bulunan Ali Bahçetepe, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi'nin desteğinde, Datça'nın Cumhuriyet Meydanı'nda kendi rekorlarını geliştirmek amacıyla 2 ayrı deneme birden yaptı. Alanı dolduran yüzlerce kişinin alkışları eşliğinde, ilk önce 1 dakikada en fazla beton blok kırışı denemesi yapan Bahçetepe, 1240 bloktan 1031'ini kırmayı başarsa da, kendisine ait olan 1175 blok kırışına da ulaşamadı. Her biri 60x7x20 santimetre ebatlarındaki beton blokları kırarken bir hayli zorlanan Bahçetepe, rekorun gelmediğini öğrenince izleyicileri teselli etmeye çalıştı. Mikrofonu eline alıp, Hiç üzülmeyin, rekor yine bana ait. Bana kimse ulaşamaz. Gelecek yıl 18 Mart'ta daha çok çalışıp, rekorumu geliştireceğim dedi. Dünya şampiyonu Bahçetepe, daha sonra 2'inci rekor denemesini yaptı. Yüzlerce kişinin nefeslerini tutarak izlediği, 'göğüs üstü beton kırışı' rekor denemesi, büyük bir heyecana sahne oldu. Rekor denemesi için alkışlar eşliğinde hazırlanan yere uzanan Bahçetepe'nin göğsünün üzerine 60x7x20 santimetre ebatlarındaki 16 beton blok konuldu. Startın verilmesi üzerine bir sporcu elindeki balyozla Bahçetepe'nin göğsünün üzerindeki beton blokları vurarak kırdı. Daha önce bu dalda 4.72 saniye ile Guinness rekorunun sahibi olan Bahçetepe, 4.84 saniye ile yeni rekoru kıl payı kaçırdı.Rekor denemesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Temsilcisi Serkan Devecioğlu ve Muğla Tekvando İl Temsilcisi Uğur Göktaş, Bahçetepe'ye birer anı plaketi verdi.