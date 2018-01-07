Balat’ta bulunan 'Demir Kilise' olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov 'ın katılacağı törenle açılacak. Görüntü Dökümü;: ---------- -Kilisenin havadan görüntüleri
(Görüntülü Haber) "DEMİR KİLİSE"NİN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ
Balat’ta bulunan 'Demir Kilise' olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov 'ın katılacağı törenle açılacak. Görüntü Dökümü;: ---------- -Kilisenin...
07 Ocak 2018 Pazar 12:41
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