(Görüntülü Haber) Demir kapının altında kalan işçinin ölümüne dava (arşiv)

Arzu KAYA / İSTANBUL () - TUZLA'da bir şirkette demir kapının üzerine düşmesi sonucu feci şekilde can veren işçi Emin Özdamar'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Şirketin yönetim kurulu başkanı ve sorumlu müdürüne "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. KULÜBEDE GÖREVLİ İŞÇİ Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Avni Kemal Pars'ın(61) şirketin yönetim kurulu başkanı, şüpheli Süleyman Kösem'in(36) ise idari ve teknik işlerden sorumlu müdürü olduğu, ölen Emin Özdamar'ın(62) da iş yerinde kulübede görevli olarak çalışan işçi olduğu belirtildi. AÇILAN DEMİR KAPIYI KAPATMAYA ÇALIŞTI... Tuzla Belediyesi Temizlik Hizmetlerinde çalışan işçilerin 7 Mayıs 2016 günü iş yerindeki 766x231 santimetre ebatlarındaki demir kapıyı sol tarafa doğru kaydırarak çöpleri alıp çıktıkları belirtilen iddianamede, ölen Emin Özdamar'ın açık olan giriş kapısını kapatmaya çalıştığı anlatıldı. Kapının üzerinde gidip geldiği raydan çıkmış olması sebebi ile Özdamar'ın üzerine devrildiği ve kapının altında kaldığı belirtilen iddianamede, Özdamar'ın beton zemine düşüp başını çarptığı, olay yerinde öldüğü ifade edildi. YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE SORUMLU MÜDÜR ASLİ KUSURLU Olaya ilişkin iş güvenliği uzmanınca hazırlanan rapora da yer verilen iddianamede, motor gücüyle açılıp kapanan giriş kapısındaki bozuk olan motoru yaptırmayan ve yerinden çıkmaması için gerekli tedbirleri almayan şirket yönetim kurulu başkanı Avni Kemal Pars ve sorumlu müdür Süleyman Kösem'in asli kusurlu olduklarının belirlendiği anlatıldı. DEMİR KAPININ MOTORU BOZULDU, ELLE ÇALIŞMA SAĞLANDI Şüphelilerden Avni Kemal Pars'ın yönetim kurulu başkanı olması nedeniyle sorumluluğunun bulunduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Süleyman Kösem'in ifadesinde normalde motorla çalışan demir kapının motorundaki sorun sebebiyle 2-3 ay önce motorun devreden çıkarıldığını, elle çalışmasını sağladıklarını söylediği ve olay günü kapının hızla açılması sonucunda raydan çıkmasını engelleyen frenleme sisteminin kırılmış olduğunu belirttiği anlatıldı. 6'ŞAR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Şirket yönetim kurulu başkanı Avni Kemal Pars ve sorumlu müdür Süleyman Kösem hakkında "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2'şer yılan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin yargılanmasına Anadolu 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.