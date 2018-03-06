(Görüntülü Haber) Demet Şener'in Sponza'ya açtığı dava

Ümit TÜRK/İSTANBUL, () DEMET Şener'in, eski eşi İbrahim Kutluay'la evlilik dışı ilişki yaşadığı iddiasıyla Edvina Sponza'ya 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığı davanın görülmesine İstanbul Adalet Sarayı'nda devam edildi.



İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci celsesinde davacı Demet Şener avukatlarıyla birlikte katılırken davalı Sponza'yı avukatları temsil etti.







"ZARF İÇİNDE SİYAH İÇ ÇAMAŞIRI GÖNDERDİ"



Duruşmada her tarafların tanıkları dinlendi. İlk olarak Şener'in spor hocası tanık olarak dinlendi. Demet Şener'in 10 yıldır özel spor hocası olduğunu belirten tanık Eftan Metin, 2016 Eylül ayında Demet Şener ile evde antreman yaptıkları sırada Edvina Sponza'nın



şoförünün kapıya gelerek bıraktığı zarftan siyah iç çamaşır takımı ve 'Bunu bana yalancı kocan vermişti. Artık başka birine verir' yazılı notun çıktığını öne sürdü. Metin, zarfın gelmesinden sonra çocukların da evde olduğu sırada Demet'in tabletine Sponza'nın iki çıplak fotoğrafının düştüğünü altında da İbrahim Kutluay'la ilgili yazı olduğunu söyledi.





"İBRAHİM'LE FOTOĞRAFLARINI CEP TELEFONUMA GÖNDERDİ"



Ardından Demet Şener'in ağabeyi Enis Şener'in tanık olarak dinlendi. Enis Şener, "Ortak arkadaşımız Ebru bir gün beni aradı. Yanında Edvina Sponza'nın olduğunu ve kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. İl dışında olduğum için Sponza'ya numaramı vermesini ve daha sonra aramasını istedim. Daha sonra aradı ve İbrahim'le ilişkisinin olduğunu, bunu ispatlayabileceğini, İbrahim'le evleneceklerini, Demet'in ayrılması gerektiğini söyledi. Bu konuda İbrahim'le çekilmiş fotoğrafları whatsapp üzerinden yolladı. Ben de bunları Demet'e gönderdim" diye konuştu. Enis Şener, Sponza'nın istemesi üzerine Bebek'te bir araya geldiklerinde, İbrahim'in kendisine hediye ettiğini söylediği bir tablo, iki yüzük ve bir de itiraf mektubunu Demet Şener'e iletilmek üzere verdiğini iddia etti.



Daha sonra Edvina Sponza'nın iki arkadaşı tanık olarak dinlendi. Sponza'nın tanıkları, İbrahim Kutluay ile ilişki yaşadıkları konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. Duruşma, delillerin bildirilmesi için ertelendi